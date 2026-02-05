Reparații de 700.000 lei pentru drumuri din sate clujene. 35 km de carosabil, refăcut de Consiliul Județean.

Consiliul Județean a alocat 700.000 de lei pentru repararea mai multor drumuri de interes din șase sate clujene.

Drumurile distruse de ploi, reparate cu 700.000 lei de CJ Cluj | Foto: Facebook, Consiliul Județean Cluj

Primăria comunei Ciurila a finalizat lucrările de reparare și întreținere a mai multor drumuri comunale și străzi secundare din șase localități aparținătoare ale comunei Ciurila, respectiv:

Pruniș

Săliște

Filea de Jos

Filea de Sus

Pădureni

Ciurila

Drumuri distruse de ploi, reparate cu 700.000 lei din fondul de rezervă al județului Cluj

Lucrările, în valoare totală de 700.000 de lei, au fost finanțate de Consiliul Județean Cluj, prin intermediul unei alocări bugetare din fondul de rezervă al autorității județene.

„Susținerea financiară extrem de consistentă din bugetul Consiliului Județean a contribuit la normalizarea circulației publice pe aceste sectoare de drumuri, grav afectate de ploile torențiale produse în cursul verii trecute. În acest moment, circulația rutieră și pietonală se desfășoară în condiții normale, civilizate”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Principalele lucrări realizate au vizat îndepărtarea aluviunilor aduse de viituri, decolmatarea șanțurilor și asigurarea accesului la proprietățile cetățenilor din cele șase localități. De asemenea, au fost realizate lucrări de umplere cu piatră și refacere a carosabilului pe o lungime cumulată de circa 35 de km.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: