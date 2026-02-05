Parking nou într-o zonă critică a Clujului. 34 de locuri pe Bulevardul 21 Decembrie.

Un nou parking privat a fost inaugurat în centrul municipiului Cluj-Napoca, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 78. Parcarea dispune de 34 de locuri, supraveghere video, oferind condiții moderne și sigure.

O veste bună pentru anul 2026 este finalizarea unui nou parking privat în centrul orașului. Este vorba despre parkingul suprateran de pe Bulevardul 21 decembrie, nr. 78. | Foto: Intra Muros S.R.L

Pe parcursul anului 2025 a continuat tendința de creștere a numărului de autovehicule, în primul rând autoturisme, înmatriculate în municipiul Cluj Napoca.

Faptul este îmbucurător, dar atrage după sine aglomerarea arterelor principale ale orașului, ambuteiaje din ce în ce mai frecvente și o circulație anevoioasă, mai ales în zona centrală a orașului.

Soluție pentru traficul aglomerat: parking privat nou în inima Clujului | Foto: Intra Muros S.R.L

La acestea, anul trecut, s-a adăugat și creșterea numărului de turiști care au vizitat orașul, aglomerând și mai mult circulația în centrul istoric. De ani de zile constatăm deficitul de parcări disponibile, mai ales în zona centrală a orașului. Proiectele de amenajare a unor parcări în zona centrală, cum ar fi parkingul subteran din Piața Mihai Vitezul sau parkingul subteran din Piața Cipariu, au rămas în faza de intenție nefinalizată.

Cu atât mai îmbucurător este faptul că, în ultima vreme, au apărut inițiative private, cum ar fi parkingul supraetajat recent pus în funcțiune de strada Avram Iancu, lângă Cimitirul Central.

Ca o noutate, parkingul dispune de trei locuri pentru caravane turistice (rulote) la fel ca în orașele occidentale| Foto: Intra Muros S.R.L

O veste bună pentru anul 2026 este finalizarea unui nou parking privat în centrul orașului. Este vorba despre parkingul suprateran de pe Bulevardul 21 decembrie, nr. 78.

O gură de aer pentru traficul din centru: parking nou dat în folosință| Foto: Intra Muros S.R.L

Parkingul a fost amenajat de către societatea comercială Intra Muros S.R.L., dispune de un număr de 34 locuri de parcare. Surprinde, în mod plăcut, aspectul estetic, dar și funcțional al edificiului.

Tarifele de parcare la noul parking privat din Cluj| Foto: Intra Muros S.R.L

Este de subliniat spațiul verde generos, care înconjoară terenul, cu pomi fructiferi și arbori ornamentali. De asemenea, parcarea oferă siguranță, supraveghere video și spații rezervate pentru persoane cu dizabilități.

Ca o noutate, parkingul dispune de trei locuri pentru caravane turistice (rulote) la fel ca în orașele occidentale.

Nu în ultimul rând, noul parking oferă accesibilitate către o serie de obiective din centrul orașului, cum ar fi: Tribunal, Administrația fiscală, Teatrul național, Catedrala ortodoxă, Piața Unirii, la care se poate ajunge pe jos în cel mult 10 minute.

Noul parking oferă accesibilitate către o serie de obiective din centrul orașului, la care se poate ajunge pe jos în cel mult 10 minute| Foto: Intra Muros S.R.L

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: