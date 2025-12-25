Gripa lovește din plin. România, nepregătită!

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că România nu e pregătită pentru epidemia de gripă.

Ministerul Sănătății informează populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.

Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.

Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.

Numărul cazurilor de gripă în București a crescut în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, a declarat Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală. „Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare”, a spus medicul.

„În momentul de faţă s-au dublat prezentările faţă de o lună obişnuită, avem în jur de 200 în 24 de ore, mă refer la copii şi la adulţi, jumătate din ele sunt infecţii respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”, a declarat medicul, potrivit hotnews.ro.

Managerul de la Matei Balș a mai spus și că este vorba despre gripă A, varianta K, „cea despre care am auzit în ultimele săptămâni, ca variantă circulantă în Europa, prin Anglia, Italia, Spania. Era evident că acea variantă nu are nevoie de paşaport ca să treacă graniţa şi ajunge şi în România”.

„Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare, cum ne-am fi dorit, în aşa fel încât să ajungem la un procent de 75% dintre cei care au factori de risc. OMS recomandă ca la persoanele care au factor de risc prin vârstă şi boli cronice, să ai o protecţie de minimum 75%, lucru care e departe să se întâmple în acest moment în România”, a spus Marinescu.

