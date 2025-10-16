Gripa lovește tot mai mulți clujeni. Câte cazuri au fost la începutul sezonului de răceli?

Sezonul răcelilor, gripelor și a virozelor a revenit în Cluj, iar acum avem și primele date care ne arată câți oameni s-au îmbolnăvit în județ.

Săptamâna 40 a acestui an a fost prima de monitorizare a cazurilor de infecții acute de căi respiratorii, pneumonii și gripe.

Am stat de vorbă cu Dr. Mihai Moiescu-Goia, directorul executiv al Direcție de Sănătate Publică (DSP) Cluj pentru a afla exact numărul cazurilor de gripă, pneumonii și viroze din județ comparativ cu anii trecuți.

„Anul acesta (sezonul 2025-2026), în județul Cluj, în primele săptămâni monitorizate au fost înregistrate 5.960 de cazuri de viroze (2.786 în săptămână 40 și 3.174 în săptămâna 41), față de 6.168 în primele două săptămâni de monitorizare de sezonul trecut (2024-2025)”, a declarat Dr. Mihai Moiescu-Goia, pentru monitorulcj.ro.

Mai puține pneumonii la Cluj în primele săptămâni din sezonul răcelilor

Potrivit datelor de monitorizare oferite de acesta, în cazul pneumoniilor, în primele două săptămâni de monitorizare, în județul Cluj au fost înregistrate 824 de cazuri de pneumonie (426 în săptămâna 40 și 398 în săptămâna 41), comparativ cu 862 de cazuri în primele două săptămâni din sezonul trecut.

Mai multe gripe la Cluj la începutul sezonului rece

Referitor la cazurile de gripă, în acest an au fost înregistrate, în județul Cluj, 54 de astfel de cazuri (0 în săptămâna 40 de monitorizare și 54 în săptămâna 41), față de 2 cazuri de gripă în primele două săptămâni de monitorizare din sezonul trecut (2024-2025).

Românii s-au răcit mai mult

„La gripe, cazurile se diagnostichează clinic și/sau prin laborator. În această periodă, cazurile de gripă, penumonii și infecții respiratorii au arătăt o valoare ușor crescută la nivel național”, a mai spus directorul DSP Cluj.

Acesta a afirmat că, la nivel național, până în 5 octombrie au fost vaccinați 106.149 de oameni împotriva gripei, dintre care 104.269 fac parte din grupele la risc care au beneficiat de decontare a vaccinului prin compensare integrală.

