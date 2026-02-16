Zi de meci pentru CFR! Pancu, precaut înaintea duelului cu Hermannstadt: „Trebuie să fim bărbați!”

CFR Cluj se va deplasa astăzi la Sibiu pentru duelul contra lui Hermannstadt, programat astăzi, de la ora 17:00.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Reeditarea finalei Cupei României de anul trecut are loc la Sibiu, acolo unde Hermannstadt şi CFR Cluj se întâlnesc luni după-masa.

Înaintea acestui meci, ambele echipe au nevoie de victorie. Gazdele sunt pe loc direct retrogradabil, cu 17 puncte după 26 de etape, şi au nevoie disperată de puncte pentru a se apropia de contra-candidatele la evitarea retrogradării.

De partea cealaltă, clujenii sunt pe locul 7 după un parcurs de excepţie sub comanda lui Daniel Pancu. CFR vine la Siibiu după şapte victorii consecutive în campionat şi fără înfrângere în acest an.

Mai mult, vişiniii trebuie să învingă pentru a ţine pasul cu Universitatea Cluj, FC Argeş, FC Botoşani, UTA Arad, Oţelul şi FCSB în lupta pentru play-off.

Acest lucru îl pune în gardă pe Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, care crede că va da peste un adversar dificil, cu toate că Sibiul este penultima în Superligă.

„Încercăm să o ținem tot așa. E clar că în momentul în care ai parte de serii așa lungi, pozitive, nu doar adversarul de mâine, ci absolut toți din campionat își doresc foarte mult să te bată. Mesajul este scurt pentru jucători.

Suntem conștienți că vom avea un joc foarte greu împotriva unei echipe cu jucători foarte buni în componență. O echipă agresivă, o echipă compactă, o echipă foarte bună pe tranziții, o echipă care aduce mulți jucători la finalizare, dar în același timp și o echipă disperată, pentru că, deși au acești jucători și acest antrenor în componență, situația lor în clasament este una disperată. Suntem conștienți că ne așteaptă un joc de bărbați.

Va trebui să fim bărbați, în primul rând, pentru a continua această serie. Sper ca Hermannstadt să fie o echipă vulnerabilă, pentru că nu au mai câștigat de foarte mult timp nici pe teren propriu. O să aibă cu siguranță foarte multă voință.

Sperăm ca la final să ne continuăm seria, pentru că să ajungem cu patru etape înainte de finalul campionatului regular și să vorbim de șanse la play-off, înseamnă foarte mult pentru noi, ca și încredere”, a spus Pancu, înaintea meciului cu Hermannstadt.

