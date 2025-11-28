Investiție de peste 8 milioane de lei pentru realizarea unui pavilion administrativ la Spitalul de Boli Psihice din Borșa

Consiliul Județean Cluj face demersuri pentru edificarea unei noi clădiri la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, investiție estimată la peste 8 milioane de lei.

Pavilion administrativ modern, la Spitalul de Boli Psihice Borșa. Investiție de peste 1,6 milioane de euro.|Foto: Consiliul Județean Cluj

În ședința de Consiliu Județean desfășurată joi au fost aprobați indicatorii financiari pentru construirea unui pavilion administrativ la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, în urma desfiinţării unui corp de clădire (Corp C6 - grajd).

Unitatea sanitară se află în subordinea adminisrației județene Cluj.

„Alături de investițiile în dotări medicale de înaltă tehnologie, ne preocupăm în mod constant de îmbunătățirea infrastructurii din domeniul sanitar. Scopul nostru este acela de a asigura organizarea și funcționarea Spitalului de Boli Psihice Cronice Borşa în cele mai bune condiții, într-un climat de siguranță și confort”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Pavilionul administrativ, cu regimul de înălțime P+M și o suprafață construită de circa 245 mp, va fi construit pe terenul eliberat în urma demolării corpului C6 – grajd.

Clădirea în care va funcționa departamentul administrativ al spitalului va cuprinde o serie de facilități, precum:

*spații de birou,

*sală de ședințe,

*ateliere,

*camera pentru arhivă,

*vestiar pentru personalul de întreținere și spații tehnice.

De asemenea, clădirea va fi amenajată în mod corespunzător și va fi dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură și centrală termică, precum și cu mobilierul necesar desfășurării activității.

Necesitatea investiției vine în contextul în care, în prezent, activitatea administrativă se desfășoară în spații închiriate, subdimensionate, insuficiente pentru necesitățile actuale, degradate și inadecvate cerințelor impuse de legislația în vigoare.

Proiectul are o valoare estimată de 8,5 milioane de lei, TVA inclus, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul propriu al județului Cluj, începând cu anul 2026, și din sursele proprii de finanţare ale instituției spitalicești.

Pavilion modern cu spații de cazare pentru pacienți

În urma procesului de retrocedare a clădirii castelului, Consiliul Județean și Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa au demarat un amplu proces investițional, astfel că a fost construit un pavilion ultramodern, cu o capacitate de 80 de paturi de cazare, dotat cu farmacie, sală de mese, bucătărie, spălătorie, săli de tratament, cabinete medicale etc., acest obiectiv fiind recepționat în anul 2020.

În a doua etapă, s-a început proiectarea celui de-al doilea pavilion, cu o capacitate de 120 de paturi, saloane de izolare psihiatrică specifice patologiei medicale, săli de așteptare, cabinete medicale și alte facilități esențiale, conforme cu standardele în domeniu, costurile aferente serviciilor de proiectare fiind suportate din bugetul forului administrativ județean. În valoare de peste 36 de milioane de lei, cu TVA inclus, proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti.

Totodată, instituția medicală și-a dezvoltat structura organizatorică prin înființarea și amenajarea Ambulatoriului Integrat, cu un cabinet în specialitatea psihiatrie și un cabinet de medicină internă.

