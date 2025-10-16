Spitalul de Boli Psihice din Borșa, modernizat cu 2,5 milioane de lei. Vicepreședintele CJ Cluj, Radu Rațiu: „Sănătatea rămâne o prioritate”

Spitalul de Boli Psihice Cronice din comuna Borșa, județul Cluj, a fost modernizat cu peste 2,5 milioane de lei, bani din bugetul Consiliului Județean (CJ) Cluj.

Lucrările au vizat atât pavilionul în care se desfășoară activități de ergoterapie, cât și corpul de clădire în care se află centrala termică

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a participat joi, 16 octombrie 2025, la evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului de modernizare a două corpuri de clădire ale Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean.

La eveniment au mai participat Marius Mînzat, președinte al Consiliului de administrație al spitalului, precum și Mariana Secară, primar al comunei clujene Borșa.

Peste 2,5 milioane de lei pentru modernizarea Spitalului Borșa

În valoare totală de 2.587.445 lei, cu TVA inclus, investiția a fost finanțată din bugetul Consiliului Județean Cluj și din fondurile proprii ale instituției spitalicești.

Printre lucrările care au fost realizate se numără

înlocuirea tâmplăriilor interioare și exterioare

refacerea termosistemului exterior

reparații la învelitoare

înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor

ignifugarea lemnăriei

amenajări exterioare în zona celor două clădiri

De asemenea, au fost efectuate operațiuni constând în refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, finisaje la interior și exterior, montarea unei noi centrale termice, precum și a unor noi corpuri de iluminat și obiecte sanitare. Totodată, pavilionul de ergoterapie a fost dotat cu mobilier modern, necesar pentru desfășurarea activităților de ergoterapie și terapie ocupațională pentru pacienți.

Interiorul Spitalul de Boli Psihice din Borșa, modernizat cu 2,5 milioae de lei

Vicepreședintele CJ Cluj: „Sănătatea rămâne o prioritate a forului județean”

„Scopul acestui demers a fost acela de a îmbunătăți condițiile de acordare a asistenței medicale, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul spitalului, precum și de a furniza cele mai bune servicii, adaptate necesităților persoanelor spitalizate. Rezultatele investițiilor noastre extrem de consistente se văd și nu contenesc să apară, astfel că doar în ultimii 10 ani bugetul alocat de Consiliul Județean pentru cea mai mare instituție sanitară specializată în tratarea afecțiunilor psihice cronice din județul Cluj depășește 12 milioane de lei. Sănătatea rămâne o prioritate a forului administrativ județean!”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

În urma procesului de retrocedare a clădirii castelului, Consiliul Județean și Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa au demarat un amplu proces investițional, astfel că a fost construit un pavilion ultramodern, cu o capacitate de 80 de paturi de cazare, dotat cu farmacie, sală de mese, bucătărie, spălătorie, săli de tratament, cabinete medicale etc., acest obiectiv fiind recepționat în anul 2020.

În a doua etapă, s-a început proiectarea celui de-al doilea pavilion, cu o capacitate de 120 de paturi, saloane de izolare psihiatrică specifice patologiei medicale, săli de așteptare, cabinete medicale și alte facilități esențiale, conforme cu standardele în domeniu, costurile aferente serviciilor de proiectare fiind suportate din bugetul forului administrativ județean. În valoare de peste 36 de milioane de lei, cu TVA inclus, proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti și se află în etapa de evaluare.

Totodată, instituția medicală și-a dezvoltat structura organizatorică prin înființarea și amenajarea Ambulatoriului Integrat, cu un cabinet în specialitatea psihiatrie și un cabinet de medicină internă.

