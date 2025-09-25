Soluții pentru astmul sever, prezentate la Cluj-Napoca în cadrul campaniei Respir. Prof. Dr. Milena Man, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie: „Terapia biologică schimbă calitatea vieții pacientului.”

Campania RESPIR, centrată pe traseul pacientului cu astm sever și pe impactul esențial pe care îl au diagnosticul la timp și accesul la tratamente moderne, continuă într-o nouă ediție, care a început la Cluj-Napoca prin dezbaterea „Astm sever în România: soluții pentru pacienți”.

Dezbaterea „Astm sever în România: soluții pentru pacienți” a avut loc la Cluj-Napoca, vineri, 19 septembrie 2025 | Foto: Campania RESPIR - „Astm sever în România: soluții pentru pacienți”

Întâlnirea a avut loc săptămâna trecută, în municipiul Cluj-Napoca și a marcat startul unei serii de dezbateri naționale care aduc în prim plan managementul pacientului cu astm sever, conform recomandărilor din ghidurile de tratament.

Astmul sever este o formă gravă a bolii, adesea diagnosticată târziu, care afectează până la 10% dintre pacienții cu astm din România.

Experții au discutat și despre provocările reale din practică precum:

Întârzierea diagnosticării

Accesul încă scăzut la terapii moderne pentru toți pacienții cu această formă

Utilizarea excesivă a corticosteroizilor orali, asociată cu efecte adverse serioase.

De aceea, implementarea consecventă a ghidurilor devine esențială: atunci când tratamentul urmează recomandările experților, cursul bolii se schimbă, riscul de exacerbări severe scade semnificativ, iar calitatea vieții pacienților se îmbunătățește pe termen lung.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai societăților medicale de specialitate, ai autorităților din sănătate, ai mediului universitar și factori de decizie, alături de medici pneumologi și alergologi, pentru a transforma recomandările în pași concreți:

trasee clinice clare

acces echitabil la terapii moderne

monitorizare riguroasă a controlului bolii, conform ghidurilor

Prof. Dr. Milena Man: „Utilizarea în exces a inhalatorului de urgență dăunează pacienților cu astm”

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și Prof. Dr. Milena Man, Director Medical la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca.

Prof. Dr. Milena Man, director medical la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca | Foto: Campania RESPIR - „Astm sever în România: soluții pentru pacienți”

Aceasta a vorbit despre excesul de medicamentație în cazul pacienților cu astm, care poate duce chiar și la decese

„Pacientul cu astm sever este o categorie aparte. Câteodată pacientul are o trăire mai intensă, fără să fie legată de un astm sever, dar de multe ori își subestimează simptomele pe care le poate avea. Un control la un pneumolog cu expertiză în tratarea astmului sever ar putea reprezenta o soluție. Mulți pacienți s-au învățat să folosească inhalatorul de urgență în exces, care ar trebui să fie utilizat de două ori pe an, în anumite cazuri, unii medici de familie le prescriu o dată-de două ori pe lună.”, a spus Prof. Dr. Milena Man.

Directorul Medical al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca a afirmat că acest exces duce la multe decese din cauză că suprautilizarea acestui medicament poate duce la boli cardiovasculare și consideră că educația pacienților este vitală și esențială.

„Avem acces și terapii, avem cu ce să-i ajutăm (pacienții - n. red.). Această suprautilizare vine cu o subtratare cu corticosteroizi inhalatori. De mulți ani avem terapie individualizată, inovatoare, care a schimbat semnificativ calitatea vieții acestor pacienți”, a mai spus aceasta.

Prof. Dr. Milena Man a afirmat că pacienții cu astm sever reprezintă 10% din totalul pacienților astmatici și consumă mai mult de jumătate din resursele pe care le are sistemul pentru managementul acestor pacienți.

Aici este vorba despre costurile directe, care țin de medicamente, spitalizare, prezentarea la camera de gardă, dar și costurile indirecte.

Prof. Dr. Milena Man, director medical la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca, la dezbaterea „Astm sever în România: soluții pentru pacienți” - Campania RESPIR | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„În fiecare an, la nivel global mor 455.000 de oameni. Este inacceptabil. Terapiile personalizate nu necesită super specialiști și aparatură costisitoare pentru diagnostic, ci doar câțiva biomarkeri, care pot fi accesibili pentru orice medic, din orice ambulator, inclusiv din orașele mai mici. Problema este când pacienții nu ajung la acel doctor căruia nu îi este frică să dea terapie biologică. Acest tip de terapie se administrează injectabil la ora actuală. Există diferențe între ele. Unele trebuie administrate la două săptămâni, altele odată pe lună sau la două luni”, a mai adăugat Prof. Dr. Milena Man.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj pentru cei prezenți la eveniment.

„Mă bucur că ați venit la Cluj, un centru medical de referință pentru întreagă țară. Ne bucurăm că ați ales să realizați dezbaterea în această zonă a României, cu atât mai mult cu cât în Cluj-Napoca funcționează un centru de excelență în bolile pulmonare, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello», unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. După cum bine se cunoaște, județul este unul unde sectorul medical este foarte apreciat și dezvoltat, bogat în reușite și performanțe, iar această recunoaștere se datorează și Spitalului de Pneumoftiziologie, care este și un important reper în domeniul în cercetării de patologii pulmonare. Vă doresc mult succes tuturor în activitatea pe care o desfășurați”, a transmis Alin Tișe.

Campania RESPIR este lansată în contextul Zilei Mondiale a Plămânilor, marcată pe 25 septembrie, subliniind că sănătatea respiratorie este o prioritate de sănătate publică. Pentru pacienții din România, respectarea ghidurilor de tratament nu este doar o opțiune terapeutică, ci o promisiune de schimbare reală a evoluției bolii și de recâștigare a controlului asupra vieții.

Campania pune la dispoziția pacienților și platformă de informare www.eastmsever.ro, pentru a înțelege ce este astmul sever, cum poate fi ținut sub control, cât și impactul pe care afecțiunea îl poate avea asupra vieții de zi cu zi.

Date-cheie despre astmul sever:

Este o formă complexă și dificil de controlat a astmului, cu simptome recurente, debilitante și risc crescut de complicații.

Aproape 50% dintre pacienții cu astm sever rămân necontrolați în ciuda tratamentului standard, ceea ce crește riscul de exacerbări severe și spitalizare.

Mulți pacienți depind de tratamente agresive, precum corticosteroizii orali, asociați cu efecte adverse serioase pe termen lung.

