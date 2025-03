UMF Cluj impresionează: 56,8 milioane euro în proiecte de cercetare medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca are în derulare 101 proiecte cu o valoare de 56,8 milioane de euro, iar anul trecut UMF Cluj și-a consolidat poziția ca instituție de referință în învățământul medical.

În 2024, UMF Cluj a reușit o serie de investiții strategice și deschiderea a noi direcții de dezvoltare prin proiectele medicale derulate, cu impact asupra calității serviciilor medicale și a cercetării.

Astfel, după cum a semnalat rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Buzoianu, Raportul anual privind starea Universității a fost validat în unanimitate de Senat.

Rectorul Anca Buzoianu: A fost un an foarte bun

„Realizând acest raport, am analizat parcursul universității noastre în 2024, un an marcat de inițiative îndrăznețe, investiții strategice și rezultate remarcabile. Am continuat să ne consolidăm poziția ca instituție de referință în învățământul medical, valorificând oportunitățile care ne-au permis să evoluăm și să deschidem noi direcții de dezvoltare”, a notat rectorul Anca Buzoianu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, printre investițiile inițiate de Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj se regăsesc asemenea obiective precum înființarea unei noi facultăți și a unui nou institut de cercetare. Mai exact, este vorba despre Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății, precum și de Institutul de Cercetare Biomedicală MedFuture.

De asemenea, rectorul UMF Cluj amintește și rezultatele extraordinare ale absolvenților UMF Cluj, care au fost, din nou, primii pe țară la examenul de rezidențiat.

Proiecte în derulare de 56,8 milioane de euro

„Cercetarea a mers înainte, în anul 2024 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca având în derulare 101 proiecte cu o valoare totală de aprox. 56,8 milioane euro (cu 22,8 mil. Euro mai mult față de anul 2023).

De asemenea, s-au acordat 74 de granturi interne pentru cercetare pentru cadre didactice, cercetători științifici și studenți, în valoare totală de 500.000 euro. S-au publicat 1.184 articole în reviste indexate Clarivate Analytics, cu un factor de impact total de 6658, aproape dublu față de anul precedent”, adaugă rectorul Anca Buzoianu în mesajul citat.

Primul transplant hepatic

Anul 2024 reprezintă un an cu rezultate deosebite pentru centrul medical clujean în condițiile în care, în toamna anului trecut, la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie din Cluj-Napoca a avut loc primul transplant hepatic.

„A fost realizat primul transplant hepatic din Transilvania, iar activitatea medicală a membrilor comunității a avut succese remarcabile”, semnalează rectorul UMF Cluj-Napoca.

De asemenea, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca a continuat acțiunile de responsabilitate socială față de studenți și față de comunitatea clujeană: studenții au avut în continuare meniul „Student” cu 7 lei.

În plus, la capitolul investiții strategice, UMF Cluj a investit 2,7 milioane de euro în noul corp al Centrului de Simulare destinat pregătirii rezidenților.

După cum arată rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”, rezultatele universității clujene au fost posbile printr-un efort colectiv.

„A fost un an foarte bun. Succesul universității noastre este rezultatul unui efort colectiv, motiv pentru care doresc să-mi exprim aprecierea față de membrii Consiliului de Administrație și ai Senatului, cadrele didactice, cercetătorii, personalul administrativ și studenții noștri. Fiecare a avut un rol esențial în atingerea obiectivelor și în consolidarea universității ca un pol de excelență în învățământul medical și farmaceutic”, a explicat rectorul Anca Buzoianu.

