Weekend-ul începe cu un cod GALBEN de caniculă în județul Cluj. Temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius.
A fost emis cod galben de caniculă, sâmbătă, 15 august 2025, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Clesius.A fost emis cod galben de caniculă, sâmbătă, valabil pentru tot județul Cluj |Foto: depositphotos.com
ANM a emis o avertizare de tip cod galben de caniculă, valabilă pentru întreg județul Cluj. Sâmbătă, 16 august 2025, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius, iar minimele la 16 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 7 m/s.
Cod GALBEN de caniculă în Cluj la început de weekend
„Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării”, a transmis ANM.
Avertizarea este valabilă sâmbătă, 16 august de la ora 12.00 până la ora 21.00.
Foto: depositphotos.com
