Weekend-ul începe cu un cod GALBEN de caniculă în județul Cluj. Temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius.

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de caniculă, valabilă pentru întreg județul Cluj. Sâmbătă, 16 august 2025, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius, iar minimele la 16 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 7 m/s.

Cod GALBEN de caniculă în Cluj la început de weekend

„Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării”, a transmis ANM.

Cod galben de caniculă în județul Cluj, sâmbătă, 16 august 2025 | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă sâmbătă, 16 august de la ora 12.00 până la ora 21.00.

Foto: depositphotos.com

