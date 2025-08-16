Trump a vorbit la telefon cu liderii europeni după întâlnirea cu Putin din Alaska. Zelensky merge luni la Casa Albă.

La scurt timp după întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a discutat telefonic cu Volodimir Zelensky și cu liderii țărilor europene din NATO. Totodată, președintele Ucrainei, a anunțat că intenționează să se deplaseze luni la Washington.

Volodimir Zelensky intenționează să meargă luni la Washington pentru a discuta cu Donald Trump | Foto: depositphotos.com

Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.





Informația a fost confirmată pentru DPA de surse din guvernul german.



Discuțiile între președinții Donald Trump și Vladimir Putin nu s-au soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-și întâlnirea din Alaska fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate tangibile.



În declarația de presă de la finalul summitului, președintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii. Donald Trump a adăugat că dorește să se consulte cu liderii europeni și cu Zelenski. „Până la urmă depinde de ei'', a spus liderul de la Casa Albă.



De partea sa, liderul de la Kremlin a menționat acorduri despre care a susținut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluționarea conflictului militar din Ucraina.

Zelensky merge luni la Washington

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.

Șeful statului ucrainean a spus că țara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA și Rusia și a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuțiilor în toate etapele.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Zelensky vrea o întâlnire în trei cu Trump și Putin pentru pace în Ucraina

„Sprijinim propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina accentuează că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri și că un format trilateral este potrivit în această privință”, a adăugat el.

Trump și Zelenski au avut sâmbătă dimineață o discuție telefonică de peste o oră și jumătate, care s-a desfășurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Ulterior, Donald Trump a discutat cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO Mark Rutte, convorbirea durând „puțin peste o oră”, conform unei purtătoare de cuvânt a executivului UE.

Putin nu oprește, deocamdată, războiul cu Ucraina

Potrivit Axios, în cele două convorbiri telefonice, Trump le-a transmis lui Zelenski și liderilor europeni că Vladimir Putin nu dorește o încetare a focului și preferă un acord cuprinzător de încheiere a războiului din Ucraina.

Foto: depositphotos.com

