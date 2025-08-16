Petrescu, declarații în stilul propriu înainte de meciul cu Botoșani: „E ca o finală!”

CFR Cluj o va întâlni pe FC Botoșani duminică seara, în Gruia, în cadrul etapei a 6-a din Superligă.

Dan Petrescu va fi suspendat la meciul cu Botoșani | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Ardelenii vin în urma eliminării din Europa League de la Braga. Totuși, antrenorul gazdelor, Dan Petrescu, speră ca jucătorii săi să fie 100% pregătiți înaintea acestui meci și să reușească să păstreze cele trei puncte la Cluj.

„Am ajuns la 4 dimineață acasă, nu știu cum s-au odihnit, a fost drum lung, deplasare foarte grea. Trebuie să evaluez bine jucătorii ca să văd ce pot. I-am studiat pe cei de la Botoșani, m-am uitat la trei meciuri, și îmi dau seama că ne așteaptă un joc foarte greu. Sunt o echipă agresivă, foarte bună în atac, trebuie să văd ce jucători găsesc pregătiți pentru această partidă care pentru mine e o finală. Cel mai important meci este următorul.

Nu stăm deloc bine în clasament, cred că n-am fost în această poziție de când sunt antrenor, indiferent de etapă. Mă simt foarte rău, sper ca și jucătorii să înțeleagă, trebuie să nu găsim scuze.

S-au întors Emerllahu, Simao și Cordea, din păcate nu vor fi Louis Munteanu și Păun. E foarte greu să schimb toată echipa, poate doar Camora va rămâne, căci el poate să joace în fiecare zi câte un meci. O să am o ședință individual cu el să văd cum se simt.

Cei de la Botoșani au transferat 8 jucători buni, au concurență și au liniștea săptămânală. Mâine nu mă interesează decât rezultatul, dar și jucătorii trebuie să conștientizeze că trebuie să câștige acest meci.

Am avut patru meciuri în care am fost dominați, cu Lugano și Braga, am jucat împotriva unor echipe mai bine cotate și nu a fost ușor. Mă așteptam la mai mult la meciurile din campionat. Sunt conștient că Botoșani este în formă, că au un antrenor care pune presiune pe jucători și vor veni montați din primul minut. Depinde și de noi dacă reușesc să-i trezesc pe jucători”, a declarat tehnicianul CFR-ului la conferința de presă premergătoare meciului de duminică.

Petrescu nu va sta pe bancă la meciul contra moldovenilor. Meciul cu FC Botoșani va fi primul dintre cele trei etape în care va fi nevoit să vadă meciul din tribună în urma eliminării din meciul cu Universitatea Craiova.

