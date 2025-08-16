Viktor Orban, reacție după întâlnirea dintre Putin și Trump: „Lumea este un loc mai sigur.”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin.

Viktor Orban a afirmat, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, că lumea este un loc mai sigur | Foto: depositphotos.com

Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, a reacționat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban.

Viktor Orban după întâlnirea Trump - Putin: „Lumea este un loc mai sigur”

„Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare și își trimit mesaje reciproce. Acum asta a trecut. Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri'', a scris Orban pe Facebook.

În schimb, liderul minorității democrate din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, a criticat dur întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

Covor roșu pentru „criminalul Vladimir Putin”

„Astăzi, Donald Trump a întins covorul roși pentru criminalul autoritar Vladimir Putin. În loc să stea alături de Ucraina și aliații noștri, Trump s-a afișat alături de un autocrat care a terorizat poporul ucrainean și lumea ani la rând”, a subliniat Schumer într-o declarație, citată de Agepres.ro.

„Teama noastră este că aceasta nu a fost diplomație, ci doar teatru”, a încheiat el.



Parlamentarul rus Andrei Klișas, din partidul Rusia Unită, a spus că „întâlnirea din Alaska a confirmat dorința Rusiei pentru pace pe termen lung și corectă”.



„Pe agendă este o nouă arhitectură pentru securitatea europeană și internațională și toată lumea trebuie să accepte acest lucru”, a spus Klișas.

Pacea din Ucraina se lasă așteptată

Întâlnirea din Alaska între președinții SUA și Rusiei nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.



În declarația de presă de la finalul discuțiilor, președintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.



De partea sa, liderul de la Kremlin a menționat acorduri despre care a susținut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluționarea conflictului militar din Ucraina.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: