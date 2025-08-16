Un copil a MURIT după ce a fost lovit de mașina condusă de tatăl său. Avea 2 ani și jumătate.

Un copil de nici trei ani de zile a murit, sâmbătă, 16 august 2025, după ce ar fi fost lovit în curtea casei de mașina condusă de tatăl său. Incidentul s-a petrecut într-o comună din județul Bistrița-Năsăud.

Un copil de nici trei ani a murit după ce a fost lovit în curte de mașina condusă de tatăl său | Foto: Consiliul Județean Cluj / fotografie ilustrativă

Un copil în vârstă de aproximativ doi ani și jumătate din județul Bistrița-Năsăud a decedat, sâmbătă, după ce ar fi fost lovit de mașina condusă de tatăl său, în curtea casei, potrivit Agepres.ro.

Manevrele de resuscitare au fost în zadar

Accidentul s-a produs în localitatea Șanț, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).



Conform reprezentanților SAJ Bistrița-Năsăud, este vorba de un băiețel de aproximativ doi ani și jumătate, care ar fi fost acroșat de mașină în curtea casei. Autoturismul ar fi fost condus de tată.



La sosirea echipajului medical, copilul era inconștient, dar cu funcții vitale prezente.



În sprijinul primului echipaj, a sosit și salvarea aeriană și s-au făcut manevre de stabilizare a pacientului, care urma să fie dus la spital.



Conform reprezentanților SAJ, în pofida eforturilor celor două echipaje, băiețelul a decedat.



Cazul a rămas în atenția polițiștilor, care vor stabili împrejurările producerii accidentului.

