Ovidiu Sabău nu își pierde speranța înaintea meciului cu Farul: „Caracterul se vede când lucrurile nu funcționează!”

Farul Constanța și Universitatea Cluj se întâlnesc luni seară, la Ovidiu, de la ora 21.30.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pIoan Ovidiu Sabău este încrezător înainte duelului din deplasare cu Farul Constanța | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Ardelenii au un început nefast de sezon. Au reușit o singură victorie în primele 5 etape și au fost eliminați din cupele europene.

Ovidu Sabău, îngrijorat de moralul jucătorilor de la „U” Cluj

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), a recunoscut că este îngrijorat în privința moralului echipei și a problemelor din cadrul lotului.

„Au surprins prin atitudinea lor, au o bună organizare, jucătorii aleargă, sunt foarte umili, harnici în teren, atenți la detalii, iar în momentul de față aici se face diferența. Farul e o echipă care are entuziasm, e bine organizată. Toți jucătorii aleargă, toți sunt implicați, concentrați, nu vezi jucători care să fie epuizați. Sunt o echipă harnică, la fel cum arată și UTA. Noi vrem să câștigăm, să facem puncte, pentru că victoriile aduc entuziasm, încredere, lumea e mulțumită. Avem nevoie de victorie și de puncte, să ne revenim și să recăpătăm respectul fanilor noștri, să aducem lumea la stadion

Nu mai pot să mă tot întorc la ce s-a întâmplat de când a început pregătirea, pentru că nu are rost să reamintesc de ce am ajuns în această situație. E o situație neplăcută, nu arătăm bine ca stare de spirit, nu suntem suficient de implicați din punct de vedere emoțional și fizic. Toată săptămâna am încercat să analizăm situația, realitatea lucrurilor și să reacționăm cu toții. Nu vine nimeni să ne rezolve problemele noastre. Când lucrurile nu merg, trebuie să ne asumăm.

Când lucrurile nu funcționează, atunci se vede cine ești tu cu adevărat, atunci se vede caracterul omului. Este familia noastră, echipa noastră, ne identificăm cu această echipă și fiecare trebuie să înțeleagă că răspunde de ceea ce face.

Cred că încet-încet putem să ne pregătim normal, toți jucătorii să ajungă la un nivel bun. La asta mă aștept din partea jucătorilor. Noi am ridicat așteptările, iar lumea nu mai acceptă ca "U" să nu fie în play-off, nu mai acceptă să nu vadă atitudine și implicare”, a declarat Sabau la conferința de presă premergătoare meciului.

Tehnicianul șepcilor roșii a anunțat că ultimul jucător transferat, Andrei Gheorghiță, este apt de joc, în timp ce Alin Toșca nu este la punct cu pregătirea fizică.

„Și Cisse, și Capradossi, și Toșca se antrenează normal, dar mai au nevoie de 2-3 săptămâni să își intre în ritm. Gheorghiță e pregătit, el s-a antrenat normal. E un mare câștig că e pregătit și eu cred că, așa cum l-am văzut, ni se potrivește destul de mult", a încheiat acesta.

Pe lângă victoria cu Metaloglobus din prima etapă, scor 4-1, ardelenii au mai înregistrat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.

De partea cealaltă, formația antrenată de Ianis Zicu se află pe locul 5 în campionat, cu 10 puncte, printre care și o victorie pe terenul campioanei FCSB.

