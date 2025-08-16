Clujul a început vara cu mai mulți turiști decât anul trecut. Peste 300.000 de oameni au vizitat județul în primele 6 luni din 2025.

În prima lună de vară din 2025, în județul Cluj au ajuns mai mulți turiști comparativ cu luna iunie a anului trecut.

Peste 300.000 de oameni au vizitat județul Cluj în primele șase luni din 2025 | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Numărul de turiști din județul Cluj a fost ușor în creștere în iunie 2025 comparativ cu aceaași lună a anului trecut.

Început de vară mai bun pentru turismul din Cluj

„În luna iunie 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 66.843. Comparativ cu luna iunie 2024, sosirile în structurile de primire turistică au crescut cu 0,5%, iar față de luna mai 2025 au fost mai multe cu 8,5%. Din numărul total de sosiri, în luna iunie 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 74%, în timp ce turiștii străini au reprezentat 26%”, a transmis Direcția Județeană de Statistică (DJS) Cluj.

Potrivit sursei citate, durata medie a șederii, în luna iunie 2025, a fost de 1,8 zile/turist.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în luna iunie 2025 a fost de 30,7% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,7 puncte procentuale față de luna iunie 2024.

Mai mulți turiști la Cluj în primele șase luni din 2025. Numărul străinilor crește

„În perioada 01.01-30.06.2025, la nivelul județului Cluj au fost cazați 305.583 turiști, în creștere cu 2,8% față de perioada 01.01-30.06.2024; dintre aceștia, 65.783 sunt turiști străini (21,5% din totalul turiștilor)”, a mai transmis DJS Cluj.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, numărul turiștilor străini a crescut cu 13%. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut-o turiștii din Europa (84,9% din total turiști străini).

