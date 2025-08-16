Clujenii se împrumută cel mai mult când își cumpără un apartament. Valoarea ratei și a creditului ipotecar.

Deoarece apartamentele sunt cele mai scumpe din țară, clujenii care vor să fie proprietari se împrumută cel mai mult la bancă.

Apartamenele din Cluj-Napoca sunt cele mai scumpe din România, iar asta se reflectă în costul creditelor ipotecare | Foto: depositphotos.com

În prima jumătate a acestui an, românii au luat împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024.

Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite.

Clujenii iau cele mai scumpe credite pentru apartamente și plătesc ratele cele mai mari rate din România

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare. Ei sunt, totodată, cumpărătorii de imobiliare care plătesc cel mai mult pentru o locuință deoarece aici sunt cele mai scumpe din România.

În medie, împrumuturile obținute de cei care au dorit un apartament în Cluj-Napoca au avut valoarea de 452.790 lei (echivalentul a circa 89.250 euro), potrivit unei platforme de imobiliare.

Sumele accesate pe plan local au fost mai mari cu aproape 17% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Media ratelor pentru un apartament în Cluj-Napoca, aproape cât salariul minim

Totodată, clujenii plătesc și cea mai mare rată pentru creditele ipotecare noi și refinanțările pe care le fac. În medie, aceștia achită lunar, suma de 2.467 lei.

Pe locul al doilea în acest clasament se află brașovenii, aceștia sunt urmați îndeaproape de bucureșteni și de constănțeni. Rata medie achitată de către brașoveni a scăzut de la 2.338 lei/lună în semestrul I 2024 la 2.213 lei/lună în semestrul I 2025.

Bucureștenii achită o rată medie aferentă creditelor ipotecare de 2.074 de lei. Constănțenii plătesc, pentru creditele ipotecare pe care le-au obținut în 2025, o rată medie de 2.024 lei/lună. Singurii locuitori ai marilor orașe din țară care achită lunar rate mai mici de 2.000 lei sunt timișorenii și ieșenii.

Volumul total al creditelor acordate gospodăriilor populației pentru locuințe s-a apropiat în semestrul I de pragul de 30 de miliarde de lei, după un avans cu 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).

Foto: depositphotos.com

