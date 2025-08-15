Poli Iași l-a transferat pe Răzvan Gligor de la CFR Cluj!

CFR Cluj și divizionara secundă Politehnica Iași au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Răzvan Gligor (18 ani) până la finalul sezonului.

Gligor a debutat pentru CFR sezonul trecut, într-un meci cu Rapid | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

La doar o zi după eliminarea din turul preliminariile Europa League, gruparea ardeleană a anunțat că se desparte de unul dintre tinerii crescuți în academia clubului.

Dan Petrescu a decis că nu va conta pe Răzvan Gligor în acest sezon, astfel că mijlocașul va fi împrumutat la Poli Iași.

El nu a evoluat deloc pentru ardeleni în debutul acestui sezon, a fost lăsat în majoritatea timpului pe banca de rezerve, ultima oară la meciul cu Braga, de la Cluj.

A debutat în Superligă

Gligor a debutat pentru CFR la finalul sezonului trecut, pe 19 mai, într-o victorie categorică în Giulești contra Rapidului, scor 4-1. I-a luat locul lui Alin Fică în minutul 76

Acum, el se va alătura lotului pregătit de Tony da Silva, un alt fost jucător al CFR-ului, și va lupta pentru promovarea în primul eșalon.

Antrenorul portughez s-a întors la formația ieșeană după ce aceștia au retrogradat în Liga 2 iar Vasile Miriuță a decis să nu mai continue pe banca echipei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: