Cod GALBEN de inundații pe râurile din Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Hidrologii au emis sâmbătă, 16 august, un cod galben de inundații pentru mai multe râuri din țară, inclusiv din județul Cluj.

Cod galben de inundații pe râurile din județul Cluj | Foto: Apele Române Someș-Tisa - Facebook

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis sâmbătă, 16 august 2025, o atenţionare Cod galben de inundaţii pe mai multe râuri din ţară inclusiv în judeţul Cluj.

Inundații pe râurile din Cluj din cauza ploii

Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE.

În județul Cluj, atenționarea este valabilă pentru Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Someş - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej – amonte confluenţă cu râul Lăpuş, Ciucea – amonte S.H. Vadu Crişului.

Cod galben de inundații pentru râurile din Cluj | Foto: hidro.ro

Avertizarea este valabilă din 17.08.2025, ora 13.00 până în 18.08.2025, ora 12.00.

