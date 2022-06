Alin Tișe, război pe față cu USR. „Autiști administrativ, ne luați de fraieri, vorbiți prostii”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, s-a dezlănțuit, marți, într-o ședință extraordinară la adresa consilierilor USR numindu-i „autiști administrativ” sau arătând că vorbesc „prostii întruna”. La final, Tișe a spus că va trata USR „ca un partid în opoziție”, iar consilierii acestui partid vor avea limită de timp atunci când iau cuvântul.

Alin Tișe a convocat, marți, o ședință extraordinară cu un singur proiect pe ordinea de zi și anume aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Consiliul Județean, dar ședința s-a transformat în atacuri venite din partea lui Tișe la consilierii USR.

Proiectul presupunea înființarea Serviciului Digitalizare, Reprezentare, Protocol cu un număr de 8 posturi de funcții publice.

„Din punctul nostru de vedere ar trebui respinsă ordinea de zi pentru că nu se justifică în niciun fel urgența dezbaterii acestui proiect în ședință extraordinară. Ne-ați trimis proiectul vineri la ora 16.00 în condițiile în care a urmat o perioadă de sărbătoare națională în care toată lumea a fost plecată și ne puneți să votăm astăzi la11 proiectul. Este inadmisibil”, a spus Ionuț Florea, consilier județean USR, în debutul ședinței.

„Dumneavoastră nu ați citit motivarea acestui proiect? De ce am făcut-o extraordinară?”, a replicat Tișe.

„Am citit și nu reiese de nicăieri că trebuie să fie extraordinară. Sigur, dumneavoastră ați pus acolo niște motive, dar asta nu înseamnă că trebuie să puneți proiectul de vineri până marți în condițiile în care am trecut printr-o perioadă de sărăbătoare și nu am putut analiza în profunzime”, a spus Florea.

Redăm mai jos dialogul între Tișe și consilierii județeni USR:

Tișe: Am crezut că doar colegul dumneavoastră care a plecat e autist și cântă după ureche, dar văd că și dumneavoastră cântați după ureche

Mihai Iepure: Să nu facem exprimări despre diagnostice

Tișe: Despre care diagnostice?

Mihai Iepure: Autismul este un diagnostic și este o boală gravă

Tișe: Era vorba de autism administrativ în care nu se înțelege ordinea de zi, nu era vorba de o chestiune medicală. Folosim ce cuvinte dorim, nu stabiliți dumneavoastră ce cuvinte să folosim în ședință. Am avut toată îngăduința cu dumneavoastră, dar se pare că realmente nu ai cu cine. Spuneți-vă punctul de vedere și cu asta basta, dar nu ne subminați autoritatea administrativă și nici nu ne luați de fraieri. Faptul că oamenii aceștia din Consiliu au îngăduință față de dumneavoastră și vă acceptă toate prostiile pe care le spuneți de atâția ani, asta nu înseamnă că dumneavoastră aveți dreptate. Vorbiți prostii întruna, vă înlocuiți unii pe ceilalți, noi manifestăm îngăduință. Pe lângă faptul că ar trebui să citiți administrație publică și să faceți diferență între un aviz, un acord și un vot, nu faceți strictul necesar de a vă informa, vorbiși cu o nonșalanță despre care nimeni nu poate să discute pentru că dumneavoastră sunteți...ce? Manifestăm îngăduință cu dumneavoastră, nu sunteți capabili să faceți niciun amendament la niciun proiect și ne țineți ore în șir la punctul «diverse» ca să vă citim frazele pe care le citiți de pe calculator. Stimate coleg, în primul rând te pregătești înainte de a veni în ședință și faci o diferență între o notă de fundamentare și un proiect. Și înțelegi dacă ai la bază o iminentă modificare legislativă nu ai cum s-o intuiești ca președinte de consiliu județean și că urgența se justifică câtă vreme nu știai acum trei zile.

Florea: De câteva luni se discută despre blocarea angajărilor în cadrul sistemului bugetar și acum vreți să faceți niște angajări pe ultima sută de metri.

Tișe: Nu facem nicio angajare. Reașezăm posturile pe care le avem în sistem, posturi care există deja și unde avem nevoie angajăm IT-iști și o persoană care să se ocupe să organizeze ședințele. Ce vi se pare așa spectaculos, miraculos? Am senzația că ne luați de proști. Atâta timp cât dumneavoastră luați cuvântul și vorbiți prostii, credeți că și noi suntem ca dumneavoastră.

Florea: Nu o să ne luați dreptatea. Puteți să ne jigniți, să ne faceți autiști, drogați, cum ați făcut-o și în alte ședințe, puteți să continuați

Tișe: Cine v-a făcut drogați?

Florea: Să ne amintim de ședința...

Tișe: Spuneți când, că o să vă dau în judecată.

Florea: Acuma, începeți și cu amenințările.

Tișe: Dreptul de a merge în instanță nu e o amenințare. Când v-am făcut eu pe dumneavoastră drogat?

Florea: În cadrul ședinței despre Tarnița au fost niște apropouri legate că consumăm substanțe.

După această ceartă, s-a intrat în dezbaterea ordinii de zi.

„Dacă votăm acest proiect, practic se mărește personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și acest lucru contravine flagrant cu declarațiile liderilor coaliției de la guvernare care spun că statul va strânge cureaua și că se vor reduce cheltuielile bugetare (...) Consider că partea de protocol poate fi făcută de angajații serviciului de Relații Publice așa cum s-a întâmplat și până acum. Dacă tot va trece proiectul având în vedere ce majorități sunt în Consiliul Județean, ar trebui să știm măcar alocarea celor 8 posturi pe fiecare componentă în parte, câți angajați vor fi la digitalizare, câți angajați vor fi la protocol”, a precizat Cătălin Sălăgean, consilier județean USR.

Președintele CJ Cluj a replicat că numărul de personal nu se mărește.

„Numărul de personal nu se mărește, din contră, e vorba de a reașeza posturile existente deja în organigramă și statul de funcții și care au deja o salarizare aferentă. Postul pe care noi îl transformăm acum de la Relații Publice devenind post în cadrul acestui serviciu este postul existent, chiar dacă el e denumit altfel nu e post nou, el există dar sub o altă denumire în organigramă. Discutăm despre 3 IT-iști pentru a implementa, având o mare problemă pentru tot ce înseamnă partea de IT și pentru că vom implementa în curând și emiterea autorizațiilor de construcție și a ghișeului unic în format online vom avea nevoie de ei, două persoane pentru reprezentare și protocol”, a spus Tișe.

Proiectul a fost aprobat, iar înainte de a declara ședința închisă, președintele CJ Cluj i-a atacat încă o dată pe cei din USR.

„Fiind o ședință extraordinară nu avem punctul diverse spre dezamăgirea unor colegi de la USR, dar le promitem că le vom asculta monologurile citite de pe prompter data viitoare. Am avut răbdare foarte mult timp crezând că vom putea să avem o colaborare administrativă cu domnii de la USR, constat că pentru ei colaborarea e să stai la finalul ședinței să asculți 10-20 minute de monolog citit de pe calculator. Din respect față de noi trebuie să abordăm diferit acest mod de a colabora. Dacă până acum am manifestat toată îngăduința încercând să ascultăm și să îi facem să intre alături de noi într-o construcție administrativă bazată pe respect reciproc și pe înțelegerea realităților Clujului din acest punct de vedere nu am reușit și este mea culpa și va trebui să schimb în mod evident raportarea la dânșii. Vă mulțumesc pentru răbdarea extraordinară de care ați dat dovadă atât de mult timp, știu că au fost multe discuții între noi că ați vrut să interveniți și să le dați replică atunci când dânșii, din punctul nostru de vedere, vorbeau în necunoștință de cauză, tocmai pentru că am încercat să îi ajutăm să învețe fiind la un prim mandat. Este un reproș pe care mi-l fac, am încercat să temperez lucrurile că și noi am fost la început de drum și am făcut asta. Colegii noștri de la USR au promovat acțiuni în instanță pe anumite proiecte puerile. Va trebui să tratăm USR-ul ca un partid în opoziție în Consiliul Județean și va trebui să avem această atitudine de a combate, indiferent cât timp și cu câtă energie (...) până acuma ne-am abținut tocmai pentru o bună colaborare și construcție în Consiliul Județean. Am constatat că nu se poate, îmi asum că am greșit în raport cu USR-ul. Aceasta va duce la o schimbare de strategie și a modului cum ne vom comporta cu USR care nu a înțeles timp de 2 ani să colaboreze cu majoritatea care, de cele mai multe ori, a dorit acest lucru”, a spus Tișe.

Cum era de așteptat, cei de la USR au vrut drept la replică, fapt ce le-a fost refuzat.

„O să le primiți la punctul «diverse» atunci când voi considera că există și atunci o să vă exprimați punctul de vedere. Neexistând acest punct, propun să închidem ședința, dar vă spun în prealabil că vom supune la vot inclusiv timpii de a vorbi la punctul diverse și chiar posibilitatea de a ieși din ședință pentru colegii care nu doresc să asculte punctele de vedere, fără a fi considerată aceasta o absență, nefiind obligați colegii de a asculta monologurile de la anumite puncte”, a conchis Tișe.

