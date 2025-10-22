Mutare importantă pregătită de CFR în culise: Mehmet Topal, fost antrenor la Petrolul.

După plecarea lui Andrea Mandorlini, șefii CFR-ului au la dispoziție o lună să numească un nou antrenor.

Mehmet Topal, fostul antrenor de la Petrolul | Foto: Petrolul Ploiești Facebook

Deși în spațiul public patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a anunțat că a ajuns la un acord cu Dan Petrescu pentru a reveni în Gruia, se pare că întoarcerea Bursucului nu este atât de sigură cum părea.

Conform celor de la Gazeta Sporturilor, șefii clubului negociază și cu Mehmet Topal (39 de ani), fost tehnician al celor de la Petrolul Ploiești.

Potrivit sursei citate, șansele ca el să ajungă la Cluj ar fi de 80%, mai ales după ce turcul s-a arătat încântat de a reveni în Superligă

Fost internațional cu 81 de selecții în naționala Turciei, Topal și-a început cariera de antrenor la Petrolul, în urmă cu un an, ulterior revenind pe banca ploieștenilor.

Ca jucător, fostul mijlocaș a evoluat pentru toate cele trei super-puteri din țara sa natală: Fenerbahce, Beșiktaș și Galatasaray.

