Turismul românesc, în scădere față de anul trecut. Clujul, printre județele cu cei mai mulți turiști.

9,67 de mii de turiști erau înregistrați în România până la finalul lunii august, o scădere cu 162 de mii, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Oamenii din turism pun scăderea pe seama problemelor financiare, considerate mai grele decât anul trecut, dar mai ales pe scăderea cu 60% a valorii tichetelor de vacanță.

Din datele comparative ianuarie – august 2024 și ianuarie – august 2025 se pot observa județele care au avut cele mai mari scăderi ale numărului de turiști.

În topul județelor cu scăderile cele mai drastice sunt Argeș (38%), Teleorman (29,8%), Satu Mare (19,13%), Harghita (17,8%), Vaslui (15%) și Prahova (15%).

Procentul cel mai mare de turiști străini din totalul celor înregistrați se găsește în București (53,2%), Ilfov (42,13%), Timiș (29,7%), Sibiu (27,8%) și Cluj (22,7%).

Turismul în județul Cluj

Potrivit Direcției Județene de Statistică Cluj, în luna august 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 69.211 de persoane.

Comparativ cu luna august 2024, sosirile în structurile de primire turistică au scăzut cu 4,2%, iar față de luna iulie 2025 au fost mai multe cu 1,5%. Din numărul total de sosiri, în luna august 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 74%, în timp ce turiștii străini au reprezentat 26%.

Evoluția sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică din judeșul Cluj în perioada ianuarie august 2024 și ianuarie - august 2025|Sursa: DSJ Cluj

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2025, au însumat 132325 de persoane, fiind cu 4,1% mai puține decât înnoptările lunii august 2024 și cu 2,7% în plus față de luna iulie 2025.

Durata medie a șederii, în luna august 2025, a fost de 1,9 zile/turist.

Sursa: DSJ Cluj

„Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în luna august 2025 a fost de 31,6% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 2,9 puncte procentuale față de luna august 2024.

În perioada 01.01-31.08.2025, la nivelul județului Cluj au fost cazați 443004 turiști, în creștere cu 0,6% față de perioada 01.01-31.08.2024; dintre aceștia, 100954 sunt turiști străini (reprezentând 22,8% din totalul turiștilor). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, numărul turiștilor străini a crescut cu 10,3%. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut-o turiștii din Europa (80,8% din total turiști străini)”, arată Direcția Județeană de Statistică Cluj.

