Florești
Lucrări de modernizare pe strada Tăuți din Florești: circulația rutieră va fi restricționată temporar
Circulația rutieră pe strada Tăuți din comuna Florești va fi restricționată în perioada 23 – 24 octombrie pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare.Lucrări de modernizare pe strada Tăuți din Florești: circulația rutieră va fi restricționată |Foto: Google Maps
Primăria Florești a anunțat, miercuri, continuarea lucrărilor de modernizare pe strada Tăuți.
În condițiile în care lucrările de modernizare a străzii Tăuțiului intră în etapa de turnare a stratului asfaltic final, intervențiile vor impune restricții de circulație în următoarele zile, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Florești pe pagina de Facebook
Primăria Comunei Florești informează cetățenii că, în cadrul proiectului de modernizare a străzii Tăuțiului, se vor executa lucrări de turnare a stratului asfaltic final pe partea carosabilă, după următorul program:
*Joi, 23 octombrie 2025
Interval orar: 09:00 – 18:00
Lucrări de asfaltare pe banda stângă (sens spre Tăuți)
*Vineri, 24 octombrie 2025
Interval orar: 09:00 – 18:00
Lucrări de asfaltare pe banda dreaptă (sens spre Tăuți)
Restricții de circulație:
*Accesul autovehiculelor la proprietăți va fi restricționat
*Traficul auto va fi restricționat la o singură bandă pe perioada intervențiilor.
