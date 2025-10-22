Hakim Ziyech, jucătorul dorit de CFR, și-a găsit echipă!

După transferurile lui Kurt Zouma (30 de ani) și Islam Slimani (38), șefii clubului din Gruia au încercat o altă lovitură de mercato.

Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook

Neluțu Varga a negociat aducerea lui Hakim Ziyech (32 de ani) în România. Fost jucător al celor de la Chelsea și Ajax, Ziyech era liber de contract după ce ultima oară evoluase în Qatar, la Al-Duhail.

Cele două părți au negociat intens, însă mutarea a căzut din cauza unor probleme de sănătate descoperite la genunchi.

Se pare, totuși, că fotbalistul marocan nu a rămas prea mult timp fără echipă. Specialistul în transferuri Fabrizio Romano a anunțat că fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea s-a înțeles cu Wydad Casablanca, grupare din țara sa natală.

Voia 2,5 milioane ca să joace în România!

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani, pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică. Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm”

„Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, spunea patronul CFR-ului într-o intervenție pentru ProSport.

