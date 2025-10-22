Ministrul Apărării: Dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte.

Ministrul Apărării anunță că orice dronă rusească care va intra neautorizat în spațiul aerian românesc va fi doborâtă| Foto: Depositphotos.com

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat, miercuri, dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă.

„Cu siguranță va avea ordinul pilotul sau cei angajați în operațiune vor avea ordinul de a o da jos. Și azi-noapte am avut drone foarte aproape de granița noastră și am avut avioane din nou în aer și ale noastre și ale partenerilor germani și au avut acest accept de a angaja și a o da jos dacă va intra în spațiu aerian românesc”, a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.ro

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că spațiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localitățile ucrainene de pe malul Dunării, granița româno-ucraineană, și că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea țintelor aeriene care ar fi pătruns în spațiul aerian național.

Luna trecută, ministrul Ionuț Moșteanu anunța că România se va „proteja” în cazul dronelor rusești care vor pătrunde în spațiul aerian național. Ulterior acestui anunț, o dronă rusească Geran a fost interceptată în spațiul aerian al României, însă „piloții au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, potrivit Ministerului Apărării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: