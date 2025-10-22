România, dependentă de forța de muncă din afara Uniunii Europene. Patronatele cer majorarea numărului de lucrători străini în 2026.

România are nevoie de mai mulți lucrători străini. Dacă în 2025 România a permis accesul pentru 100.000 de muncitori străini, pentru anul viitor patronatele cer majorarea contingentului în condițiile unui deficit accentuat de forță de muncă.

Criză accentuată de forță de muncă în România: numărul de muncitori din afara UE ar putea crește în 2026|Foto: monitorulcj.ro

Criza de forță de muncă se accentuează în România, în contextul unui declin demografic accentuat.

În aceste condiții, ajustarea contingentului de lucrători străini pentru 2026 reprezintă un pas esențial pentru menținerea competitivității României și continuitatea activităților economice, susțin reprezentanții Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR).

România, dependentă de forța de muncă străină. Patronatele cer majorarea contingentului de lucrători în 2026.

România se confruntă, în ultimii ani, cu un deficit structural de forță de muncă, resimțit în toate sectoarele economice majore, de la construcții și transporturi, până la agricultură, servicii și HoReCa.

„Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității și îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară”, arată Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România, citat de Agerpres.ro

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România subliniază faptul că, pentru anul 2026, cifrele actuale și dinamica pieței indică o nevoie mult mai mare de lucrători străini decât cea prevăzută în contingentul aprobat pentru 2025.

Mai exact, România are nevoie de o abordare flexibilă și adaptată realităților economice, care să permită completarea rapidă a deficitului de personal în caz de epuizare a contingentului.

„Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern.

Până în luna octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize de muncă, restul cererilor fiind în așteptare din lipsă de contingent sau din cauza întârzierilor generate de reanalizarea dosarelor respinse la începutul anului. Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ”, precizează sursa citată.

Potrivit datelor oficiale, în prezent sunt active peste 230.895 de cereri de avize de angajare, alături de mii de alte solicitări pentru reînnoiri de permise de ședere, eliberări de certificate și reîntregiri familiale.

Aceste date arată că volumul total de solicitări depășește cu mult capacitatea actuală de procesare, evidențiind nevoia urgentă de modernizare administrativă și de extindere a contingentului anual, susțin reprezentanții patronatului.

Deficitul de personal se resimte în toate ramurile economiei, dar cele mai afectate rămân construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și sectorul serviciilor de îngrijire și asistență socială.

„Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei românești”, a declarat Elena Panțiru, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România.

În contextul crizei forței de muncă locale, România se bazează tot mai mult pe muncitori străini. Datele furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată că, în prima jumătate a anului 2025, cele mai multe avize de angajare au fost emise pentru cetățeni din Nepal, Sri Lanka și India.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: