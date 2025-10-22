Actualitate
Tânăr căzut de la etajul unui bloc, pe strada Aurel Vlaicu. În ciuda eforturilor de resuscitare, a fost declarat decesul.
Caz tragic la Cluj! Un tânăr a căzut de la înălțime, miercuri, pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. Impactul s-a dovedit a fi fatal.Tânăr căzut de la etajul unui bloc, pe strada Aurel Vlaicu. În ciuda eforturilor de resuscitare, a fost declarat decesul.|Foto: ISU Cluj
Pompierii clujeni au intervenit, miercuri după-amiază, pentru a acorda îngrijri medicale de urgență unei persoane care ar fi căzut de la înălțime pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca.
La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ, iar echipajele au găsit un bărbat în stop cardio-respirator.
„S-au aplicat manevre de resuscitare, însă în ciuda tuturor eforturilor a fost declarat decesul unui tânăr de aproximativ 27 de ani”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.
