Pălărie (USR) la Cluj. „Emil Boc mi-a făcut publicitate spunând că am de a face cu trecerea creșelor la Ministerul Educației. Nobil gest”

Creșele din Cluj-Napoca au intrat în grevă japoneză, după adoptarea unei legi care prevede trecerea acestora de la Primării la inspectoratele școlare județene. Senatorul Ștefan Pălărie (USR) spune că vinovat pentru această lege e ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Senatorul Ștefan Pălărie (USR) la Cluj-Napoca

Prezent, joi, la Cluj-Napoca, senatorul USR, Ștefan Pălărie susține că a vizitat două creșe din oraș și a purtat discuții cu Inspectoratul Școlar Județean pe tema trecerii creșelor din subordinea Primăriei la Ministerul Educației.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Acesta este genul de banderolă care te întâmpină astăzi la conducerea celor care lucrează în creșele din Cluj-Napoca, este banderola care stă pe mâinile angajaților, salariaților care protestează așa cum pot față de situația în care se află. Au fost persoane disperate care ne-au spus că probabil în luna iunie vor primi ultimul salariu întreg, iar după luna iunie îi așteaptă o probabilă scădere de 40% a veniturilor. Au fost persoane disperate care au spus «Vă salut, sunt un viitor șomer» pentru că pe grila prevăzută în Hotărârea de Guvern spre metodologia de implementare a ordonanței de urgență nu sunt prevăzute funcțiile pe care ei astăzi își desfășoară activitatea de zeci de ani (...) Poate este o criză mai mică și nevăzută dar o criză văzută de părinții care își aduc zilnic copiii la creșă și de părinții clujeni care au venit în aceste zile să-și înscrie copiii la creșă”, a spus Pălărie.

Cine sunt vinovații în opinia lui Pălărie

Senatorul de Maramureș susține că „totul a început de la ordonanță dată pe repede înainte în luna septembrie a anului trecut, inițiată de Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care prevedea transferul creșelor din România din subordinea Primăriilor în cea a Ministerului Educației având în spate rolul de a le transforma din unități de îngrijire ale copiilor în unități de educație timpurie”.

„(...) Am înțeles că domnul primar Emil Boc mi-a făcut publicitate chiar astăzi la un post de radio local spunând că aș avea ceva de a face cu această trecere a creșelor la Ministerul Educației, îi mulțumesc primarului pentru acest nobil gest. Dar îi recomand ca, atât pentru problema care a declanșat această situație cât și pentru soluții de urgență, să se îndrepte către colegul dumnealui de partid, domnul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu. Domnule Cîmpeanu, sunteți reprezentantul guvernării la nivel național, domnule prima Emil Boc, sunteți reprezentantul guvernării la nivel local, dacă acești oameni vor avea peste noapte salariul diminuat sau își vor pierde locul de muncă într-o țară aruncată în inflație și sărăcie, este responsabilitatea directă a dumneavoastră. (...) Mă întreb dacă ministrul Sorin Cîmpeanu când a făcut această ordonanță știa ce salarii sunt în România în învățământ, de exemplu un angajat care are acuma 4.000 de lei va ajunge într-o situație în care va câștiga 2.200 de lei și nu va mai putea să-și continue meseria, mi-au spus oameni că vor pleca din sistem. Pentru primarul Emil Boc anunțăm că putem să avem o discuție tehnică prin care să-i explicăm cum anume, în momentul de față, pentru acele creșe care nu au fost transferate la Ministerul Educației se pot face prin Hotărâri de Consiliu Local angajarea de personal, de asemenea suplimentarea de personal, dacă este nevoie, și să fie oferite salarii competitive”, a mai spus Pălărie.

Creșele rămân în subordinea Primăriei, la Cluj

Prezent la o emisiune la radio, primarul Emil Boc a declarat, joi, că la Cluj-Napoca creșele vor rămâne în subordinea Consiliului Local.

„Știți bine că noi suntem cei mai mari susținători ai creșelor din România. Creșele din Cluj funcționează cel mai bine din România. Și e meritul echipei de la creșă, a funcționarilor, a educatoarelor, a asistentelor și a Primăriei care a oferit total finanțare. Noi nu am primit niciun ban de la buget pentru susținerea creșelor, toți banii sunt de la bugetul local. De aceea merg bine creșele că am avut grijă de ele. A fost o propunere politică pornită de la senatorul Pălărie de la USR ca aceste creșe să treacă la Ministerul Educației. Primăria Cluj a optat să nu treacă creșele la Ministerul Educației, să rămână la Consiliul Local, să rămână la Primărie, și au rămas. Din nefericire, metodologia care s-a adoptat în 4 mai prevede că și pentru cei care au rămas să se încadreze în schemele de personal și de salarii conform celor din sistemul educațional, cum sunt grădinițele și celelalte. Noi avem creșe cu oameni care au grijă de copii, cu îngrijitori care nu stau 10 ore, ci 12 ore cu copiii, pentru că la creșă e diferit față de grădiniță”, a spus Boc,

Edilul Clujului spune că așteaptă un răspuns de la ministrul Educației în ce măsură municipalitatea poate finanța salarii.

„Am cerut un singur lucru, costul standard pentru un antepreșcolar să ne dea acea sumă de bani, iar dacă noi dorim să avem personal suplimentar sau să fie plătiți mai bine, Consiliul Local să poată plăti diferența. Asta e discuția pe care o avem, ieri am discutat personal cu ministrul Cîmpeanu și cu secretarul de stat din Educație care ne-au asigurat cadrul legal existent care ne-ar putea permite acest lucru. Așteptăm confirmarea în scris. Astăzi cu siguranță vom primi răspunsul. Răspunsul verbal pozitiv pe care l-am primit de la domnia sa se va concretiza într-un răspuns scris. El are fundament în legea educației naționale, la creșă unde spune că autoritățile locale pot contribui la finanțarea creșelor. Dar nu spune la ce finanțare. Putem contribui inclusiv la finanțarea părții de salarii sau numai la partea de investiții? E lăsat în coadă de pește. Noi ne batem pentru oamenii aceștia minunați pe care îi avem la creșe, să îi putem păstra și să ducem performanța mai departe. Noi am pus banii în buget, ne-am bazat pe funcționarea creșelor la nivelul la care este astăzi”, a conchis Boc.

CREȘĂ

90 de noi locuri vor fi date în folosință la creșa Meziad, municipalitatea demarând astăzi procedura de recepție

CITEȘTE ȘI: