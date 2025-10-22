Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR-ului: 21,4 miliarde de euro. România riscă să piardă fonduri europene dacă nu aplică reforma pensiilor speciale.

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Țara noastră pierde 7 milioane de euro: de la 28 la 21 de miliarde de euro și trebuie să rezolve jalonul privind pensiile speciale pentru a nu pierde alte finanțări.

Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România: 21,4 miliarde euro|Foto: monitorulcj.ro

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a PNRR-ului României.

Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Documentele sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN.

„După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi”, a anunțat ministrul Dragoș Pîslaru într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Din cele 28 de miliarde de euro, prevăzute inițial pentru România prin PNRR, țara noastră va primi doar 21,4 miliarde de euro, conform variantei finale aprobate de Comisia Europeană.

Până în prezent, România a încasat 10,72 miliarde euro.

„E foarte important să ne aducem aminte că acest proces de renegociere nu a fost doar un proces tehnic, ci a fost o reconstrucție importantă strategică prin care am transformat un plan care era aferent unui proiect, unui portofoliu de proiecte mult supra-contractate. Vă aduc aminte, de la 28,5 miliarde aveam 47,4 miliarde contractate, proiecte întârziate în mare măsură, proiecte cu probleme pe achiziție publică, proiecte care erau neclare pe componenta chiar și de granturi, de fonduri nerambursabile. În acest moment, avem o versiune revizuită care este realistă, este sustenabilă, este orientată către rezultate și fezabile pentru a fi implementate până pe 31 august 2026”, a explicat ministrul Proiectelor Europene în conferința de presă, citat de Agerpres.ro

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNNR, după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților

„Mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei”, a declarat Dragoș Pâslaru, potrivit Hotnews.ro

Dragoș Pîslaru a fost întrebat ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR), după decizia CCR de a respinge reforma pensiilor magistraților.

„Termenul pe care îl știți foarte bine, data limită, este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon, care într-adevăr este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. Așa cum foarte bine ați văzut, voința politică, în ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spațiul public de unii sau de alții, rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de CCR”, a declarat minsitrul, potrivit sursei citate.

Comisia Europeană a anunțat, pe 25 martie, că a emis o evaluare preliminară pozitivă a jalonului-cheie din cea de-a treia cerere de plată a României în ceea ce privește reducerea regimului fiscal special pentru microîntreprinderi. Pe de altă parte, Comisia a constatat că jalonul 215 („Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”) nu este îndeplinit în această etapă.

Până acum, România a avut trei cereri de plată. Urmează cererea de plată numărul patru, iar ministrul Proiectelor Europene a anunțat că va avea o întâlnire, vineri, la Bruxelles, pentru a discuta depunerea următoarei cereri de plată.

