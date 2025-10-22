Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Cluj: peste 358.000 de pasageri la început de toamnă

Traficul aerian pe aeroporturile din România a crescut cu 10% în septembrie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut. Aeroportul Cluj a fost tranzitat de peste 358.000 de pasageri.

Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Cluj, la început toamnă|Foto: airportcluj.ro

Traficul aerian de pasageri se menține ridicat, astfel că Aeroportul Cluj înregistrează un nou record la început de toamnă, cu 358.075 de pasageri.

„Creșterea constantă din ultimele luni arată o revenire solidă a mobilității aeriene și un interes tot mai mare pentru zborurile operate din România”, informează Asociația Aeroporturilor din România (AAR).

Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Cluj: peste 358.000 de pasageri la început toamnă

În luna septembrie 2025 aeroporturile din România au fost tranzitate de 2.801.052 pasageri, cu 10% mai mulți față de septembrie 2024 și cu 25% mai mulți comparativ cu aceeași lună din 2019, anul de referință anterior pandemiei, potrivit datelor publicate de AAR.

Aeroportul Cluj: peste 358.000 de pasageri, în septembrie|Sursa: Asociația Aeroporturilor din România (AAR)

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a înregistrat cel mai mare trafic de pasageri, cu excepția Aeroportului Otopeni, fiind urmat de aeroporturile din Iași și Timișoara.

De altfel, cei mai mulți pasageri au preferat cursele spre destinații externe – 326.951 de pasageri pe Aeroportul Cluj, în septembrie, comparativ cu 31.120 de pasageri pentru cursele interne.

De asemenea, traficul de pasageri spre destinații din zona Schengen a înregistrat – 265.240 pasageri, iar pentru destinațiile din zona non-Schengen – 92.835 de pasageri.

Sursa: AAR

La începutul lunii septembrie, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca și directorul general al acestuia, David Ciceo, au obținut premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultatele extraordinare înregistrate cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri.

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va atinge în 2025 ținta de 3,5 milioane de pasageri.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: