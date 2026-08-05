Legea integrității, adoptată de Senat

Legea privind integritatea a fost votată miercuri de Senat, ca for decizional.

Legea integrității, adoptată de Senat| Foto: DepositPhotos.com

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, fiind înregistrate 105 voturi „pentru”, opt împotrivă și șapte abțineri, notează Agerpres.ro

Proiectul a fost adoptat cu amendamentele PSD și AUR, contestate de USR, care i-ar fi vizat și pe liderul USR, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, și, respectiv, pe partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Legea integrității, adoptată de Senat

Potrivit textului adoptat, „persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

De asemenea, proiectul adoptat prevede că și „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” va fi obligată să depună declarații de avere și interese.

Demers pentru verificarea constituționalității, susținut de PNL

Actul normativ stipulează că 47 de categorii de demnitari au obligația de a depune declarații de avere și de interese, Agenția Națională de Integritate urmând să publice pe site-ul instituției, în termen de 60 de zile, declarațiile de interese financiare.

Senatorul Glad Varga a precizat că PNL este pentru adoptarea proiectului, pentru că România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNRR iar această inițiativă legislativă promovată de liberali contribuie la atingerea acestui obiectiv.

„Totodată, întrucât amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate, vom susține demersul de verificare a constituționalității”, a declarat Glad Varga.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a susținut că acest proiect de lege are probleme de neconstituționalitate:

„Acest text nu este constituțional. PSD, pe de o parte în concubinajul cu AUR, a solicitat foarte mult să modifice o prevedere a legii camuflată la norme tranzitorii, spunând în felul acesta de fapt că legea retroactivează, adică modifică sancțiuni, pedepse și le aplică pentru decizii de justiție date în trecut. Asta face acest proiect de lege profund neconstituțional, nu va ține la nicio decizie CCR”, a apreciat Pălărie.

De altfel, anterior adoptării, PNL și USR au criticat modificările la legea integrității, adoptate prin votul comun al PSD-AUR, și au semnalat „neconstituționalitatea” acestora.

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Foto: DepositPhotos.com

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