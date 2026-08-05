Proiect ambițios în Zorilor: Spații de locuire, creșă, zonă verde și conexiuni rutiere între cartiere

Un proiect ambțios pentru zona Frunzișului prevede dezvoltarea de funcțiuni mixte – spații de locuire și spații comerciale, birouri și dotări publice, zone verzi și o creșă, inclusiv noi conexiuni între cartiere.

Proiect ambițios în Zorilor: Spații de locuire, creșă, zonă verde și conexiuni rutiere între cartiere|Sursa: captură video ședință CTATU

Proiect ambițios analizat, miercuri, de urbaniștii clujeni, aflat la etapa studiului de oportunitate pentru elaborarea Planului urbanistic zonal (PUZ).

Proiectul companiei Raza Sud include și propunerea de modificare a unor indici urbanistici pentru zona situată pe strada Frunzișului (est), în apropiere de ansamblul Wings.

Proiect ambițios în Zorilor: Spații de locuire, creșă, zonă verde și conexiuni rutiere între cartiere|Sursa: captură video ședință CTATU

Terenul pe care se doreşte intervenţia - fără construcții existente în prezent - se găsește în intravilan, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice.

Proiectul propune o dezvoltare cu funcțiuni mixte: locuire, spații comerciale, birouri și dotări publice. Noul obiectiv include și realizarea unei creșe. De altfel, conform recomandării înaintate anterior de urbaniști în comisie, a fost propusă realizarea unor noi conexiuni între zonele urbane existente și conectarea cu cartierul Europa.

Proiect ambițios în Zorilor: Spații de locuire, creșă, zonă verde și conexiuni rutiere între cartiere

Lucrările presupun modificarea unor indici urbanistici existenți pentru instituirea unei zone mixte:

*locuire și funcțiuni complementare (UTR Z1),

*zonă mixtă – locuire și funcțiuni complementare (Z2),

*locuire individuală și colectivă mică (Lic_Z),

*spații verzi (S_Va) și dotări publice pentru zona studiată (S_Is).

Zona de urbanizare este încadrată conform PUG în UTR Uli/c, locuințe cu regim redus de înălțime individuale și colective mici.

Proiectul a mai fost analizat în comisie pentru oportunitate, iar prin adresa CTATU de la începutul acestui an, comisia de urbanism a solicitat abordarea integrală a UTR-ului pentru creșterea cu 20%.

„În direcția aceasta, avem UTR-ul Uli/c pe care îl tratăm și dorim să fie etapizat”, a explicat reprezentantul proiectantului.

Sursa: captură video ședință CTATU

Terenul are acces auto și pietonal din str. Frunzișului, str. Sergiu Celibidache, str. Pablo Picasso și Teo Peter.

Conceptul se raportează la zonele construite din imediata vecinătate, ansamblul Wings la sud-vest și noua dezvoltare de pe strada Funzișului, astfel proiectanții propun un regim care păstrează cornișa între cele două dezvoltări recente. În relație cu fondul construit din zona de est se propun imobile colective mici cu 3 niveluri supraterane.

Suprafața aferentă drumurilor și a spațiilor verzi va trece în domeniul public după implementarea investițiilor, iar toate costurile generate vor fi suportate de către beneficiar.

Proiectantul (biroul Trans Form) semnalează oportunitatea investiției prin contribuția la crearea unei imagini arhitecturale coerente și contemporane într-o zonă care să completeze partea superioară a străzii Frunzișului, precum și la creșterea atractivității zonei.

Urbaniștii au propus ca unitatea de învățământ să beneficieze de o poziție mai centrală în cadrul ansamblului, de asemenea corpurile imobilelor propuse pot fi cuplate câte două la intrarea dinspre str. Frunzișului.

Proiectul a trecut de Comisia de urbanism, urmând să fie corelat cu studiile din imediata vecinătate.

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