Teatru de păpuși, film în aer liber și DJ set-uri care te pregătesc pentru festival, în această săptămână, la Iulius Mall Cluj (P)

Vara este despre seri petrecute afară, filme văzute sub cerul liber, muzică de festival, râsete și momente de care îți vei aminti și peste ani. La Iulius Mall Cluj, zilele acestea te bucuri de proiecții în parc, teatru de păpuși pentru copii și surprize pregătite special pentru festivalieri. Iar asta nu e tot: DJ set-urile îți vor oferi warm-up-ul perfect pentru festival.

Joia aceasta, de la ora 18.00, cei mici sunt așteptați în Iulius Parc, unde vor urmări una dintre cele mai îndrăgite povești ale copilăriei, „Fata moșului și fata babei”. Prin întâmplările personajelor, copiii vor afla cât de importante sunt bunătatea, hărnicia și dorința de a face bine. Accesul este gratuit.

Începând de joi și până duminică, între orele 14.00 și 19.00, în food court, în fața restaurantului Bussola, fiecare zi te aduce mai aproape de atmosfera de festival. DJ-ii Kamil Stănescu, Andrei M., Serginio, Lucas, Simea și Blackie vor duce distracția la cote înalte cu mixuri inspirate din vibe-ul marilor festivaluri, de la organic și afro house, la melodic house și hituri cunoscute. În plus, festivalierii vor putea profita de reduceri, oferte speciale și un meniu de festival creat special, la Bussola.

Vinerea te aduce în fața marelui ecran, în Parcul Iulius. Pe 7 august, Movie Nights începe de la ora 19.30 cu o activare specială pregătită de Sofiaman. Înscrie-te la tombolă pentru șansa de a câștiga premii, descoperă surprizele pregătite la cornerul lor, participă la activitățile interactive și bucură-te de popcorn și sleep kit-uri. Apoi, de la ora 21.00, pe ecran va rula filmul „A Big Bold Beautiful Journey”, o poveste romantică, în care doi necunoscuți pornesc într-o călătorie neobișnuită. Îi vei vedea pe Margot Robbie și Colin Farrell în rolurile principale.

Dacă încă nu ai găsit ținuta perfectă pentru festival, trebuie să știi că Legendary Sale continuă la Iulius Mall Cluj până pe 10 august. În baza brățării UNTOLD sau a cardului UNTOLD x BT x VISA, festivalierii beneficiază de prețuri speciale în numeroase magazine. Partenerul principal al campaniei este Xpert Beauty, unde reducerile ajung până la 60%. Consultă catalogul online și descoperă brandurile care te așteaptă cu discounturi!