Două milenii de istorie, readuse la lumină în centrul Clujului. Zidurile romane și medievale din Parcul „I.L. Caragiale”, deschise publicului

Clujenii care trec prin Parcul I.L. Caragiale pot vedea începând de astăzi, 5 august, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice valorificate în ultimii ani în oraș.

Două milenii de istorie, readuse la lumină în centrul Clujului / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Clujenii, pasionații de istorie, dar și cei care vor să descopere o nouă filă din trecutul orașului pot vizita, începând de astăzi, 5 august, în Parcul „I.L. Caragiale”, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice valorificate în ultimii ani la Cluj-Napoca. Zidul roman al vechii Napoca și zidul medieval al primei incinte fortificate a Clujului au fost conservate și integrate în amenajarea parcului, devenind accesibile publicului după aproape doi ani de la descoperirea lor, în timpul lucrărilor de modernizare.

Momentul a fost marcat printr-o prezentare oficială la care au participat reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, istorici, arheologi și specialiști implicați în cercetarea sitului. Chiar dacă parcul a fost redeschis încă din 2025, componenta arheologică a necesitat lucrări suplimentare pentru conservare și amenajare, astfel încât vestigiile să poată fi vizitate fără a fi afectate.

Primarul Emil Boc a spus că proiectul nu înseamnă doar punerea în valoare a unor ruine, ci recuperarea unei părți importante din identitatea orașului.

„Astăzi nu inaugurăm parcul, ci redăm circuitului public vestigiile romane și medievale descoperite aici. De acum înainte, clujenii vor putea spune că au două mii de ani de istorie chiar sub picioarele lor. Un oraș care își respectă rădăcinile este un oraș care își poate construi viitorul. Nu putem schimba istoria, dar putem învăța din ea și o putem transmite mai departe generațiilor care vin”, a afirmat edilul.

Descoperirea care i-a surprins chiar și pe arheologi

Specialiștii spun că știau de existența vechii incinte romane în această zonă, însă amploarea descoperirii și starea de conservare a zidului au depășit așteptările.

Directorul adjunct al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, George Cupcea, a explicat că cercetările au pornit de la ipoteza că sub actualul parc s-ar mai putea păstra fragmente din fortificația romană a Napocăi, chiar dacă o parte importantă fusese distrusă în secolul trecut.

„Ne așteptam să găsim urme ale zidului roman, însă nu ne-am imaginat că acesta va fi atât de bine conservat”, a spus istoricul.

Blocurile masive de piatră care pot fi văzute astăzi făceau parte din zidul de apărare al orașului roman și au fost construite folosind tehnica opus quadratum, specifică arhitecturii romane. Potrivit specialiștilor, dimensiunea blocurilor și modul în care au fost îmbinate demonstrează nivelul ridicat al tehnicilor de construcție folosite de către romani în urmă cu aproape două milenii.

George Cupcea a amintit și că Napoca a devenit municipium în timpul împăratului Hadrian, iar ulterior a primit statutul de colonia, cea mai înaltă formă administrativă acordată unui oraș din Imperiul Roman.

Arheologul Sorin Cociș, reprezentant al Academiei Române, consideră că lucrările desfășurate în Parcul „I.L. Caragiale” reprezintă un moment important pentru cercetarea istoriei Clujului. Potrivit acestuia, săpătura s-a întins pe aproximativ 135 de metri, între Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și zona Poștei Vechi, fiind cea mai mare cercetare arheologică dedicată perioadei romane realizată până acum în municipiu.

În timpul cercetărilor nu au fost identificate doar zidurile romane și medievale care pot fi văzute în prezent, ci și urmele unor clădiri și amenajări din diferite perioade istorice.

Investiție de aproximativ două milioane de lei pentru punerea în valoare a vestigiilor

Lucrările de conservare și amenajare a vestigiilor au fost realizate printr-un proiect separat de modernizarea Parcului „I.L. Caragiale”. Potrivit managerului de proiect, Bogdan Revesz, valoarea acestei componente este de aproximativ două milioane de lei. În comparație, întregul proiect de reabilitare a parcului a avut o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, iar peste 90% din sumă provine din fonduri europene.

Investiția dedicată vestigiilor include și un sistem de protecție care va fi montat înainte de venirea iernii. Este vorba despre o cupolă ce urmează să fie instalată în lunile noiembrie-decembrie, pentru a proteja zidurile de variațiile de temperatură și de condițiile meteo din sezonul rece, conform recomandărilor specialiștilor.

Odată cu finalizarea lucrărilor, zidul roman și cel medieval pot fi văzute de aproape de oricine ajunge în Parcul „I.L. Caragiale”. Descoperite în urmă cu doi ani, în timpul lucrărilor de modernizare, vestigiile fac acum parte din traseul parcului și oferă vizitatorilor ocazia de a vedea o parte din istoria vechiului oraș Napoca chiar în centrul Clujului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: