Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române anunță o intervenție contracronometru în zona Centralei de la Cernavodă.

Debitul Dunării a atins un nou minim istoric - 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimările hidrologilor. Apele Române anunță o intervenție contracronometru la Cernavodă.

Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române anunță o intervenție contracronometru în zona Centralei de la Cernavodă.| Imagine generată cu ajutorul AI

Debitul Dunării a coborât miercuri la 1.400 de metri cubi/secundă, un minim istoric sub recordul negativ din 2003.

Potrivi Apelor Române, scufundarea barjelor reprezintă o „cursă contra cronometru” și este analizată strict.

Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române anunță o intervenție contracronometru în zona Centralei de la Cernavodă.

Scăderea debitului pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. În acest sens, autoritățile pregătesc scufundarea a patru barje încărcate curocă: intervenția urmărește să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a reactorului.

„Vorbim despre un nou debit minim istoric, sub cel înregistrat în 2003.(…).În urma intervenţiilor de până la acest moment de dislocare a stâncii respective, s-a reuşit o creştere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 centimetri, ceea ce înseamnă o încetinire a tendinţei de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă”, declarat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), la Digi 24.

În contextul prognozei meteo de caniculă și a secetei prelungite, situația rămâne critică: potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării va rămâne staționar - 1.400 mc/s, până în primele zile ale săptămânii viitoare.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 - 12 august, valoarea prognozată a debitului va fi sub media multianuală a lunii august (3.900 mc/s).

„Menționăm că estimările prognostice pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potențial al intervențiilor în curs din zona de confluență a Dunării cu brațul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secțiune”, precizează sursa citată.

România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de secetă astfel încât din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, Unitatea de la Cernavodă a fost oprită, iar cel de-al doilea reactor funcționează la capacitate redusă.

În zona centralei au fost efectutate lucrări de modificare a curgerii apei pentru a evita restricționarea producției de energie.

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