CTP Cluj-Napoca prelungește programul transportului public pe timpul nopții și suplimentează capacitatea de transport pe durata Festivalului UNTOLD 2026

În atenția publicului călător!

CTP Cluj-Napoca prelungește programul transportului public pe timpul nopții și suplimentează capacitatea de transport pe durata Festivalului UNTOLD 2026

Pe durata desfășurării Festivalului UNTOLD, în perioada 6–9 august 2026, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va suplimenta semnificativ capacitatea de transport pe urmatoarele linii:

5 Aeroport – Piața Gării;

6 Bucium – Aurel Vlaicu;

10 Str. Unirii – B-dul Muncii;

24B Piața Unirii – VIVO!;

25 Bucium – Str. Unirii;

30 Grigorescu – Aurel Vlaicu;

31 Piața Mihai Viteazul – Calea Baciului;

35 Zorilor – Piața Gării;

44 Grigorescu – Soporului;

47 Harghitei – Piața Mihai Viteazul;

M26 Uzinei Electrice – Cetate Floresti;

M43 Aurel Vlaicu – Dezmir;

În funcție de gradul de încărcare al mijloacelor de transport, numărul vehiculelor aflate în circulație va fi suplimentat ori de câte ori situația o va impune.

De asemenea, în municipiul Cluj-Napoca, programul transportului de noapte pe liniile 5N, 25N si 54N, va fi prelungit până la începerea programului de zi.

Modificarea traseului liniei 25N

Foarte important!

Traseul liniei 25N va fi modificat. Linia nu va mai circula prin Piața Mihai Viteazul, ci pe B-dul 21 Decembrie 1989, cu oprire în stația Victoria.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor, va fi disponibilă o zonă de transbordare între cele trei linii de noapte, în stațiile Sora și Victoria. Mijloacele de transport vor staționa câteva minute în aceste stații pentru a facilita transbordarea călătorilor intre cele trei linii de noapte.

Noul traseu al liniei 25N:

Tur: Str. Bucium – Calea Moților – Str. Memorandumului – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Avram Iancu – Piața Ștefan cel Mare – B-dul Nicolae Titulescu – Str. Unirii. Pe acest traseu se suspendă stațiile Central și Piața Mihai Viteazul Sud, iar autobuzele vor opri suplimentar în stația Victoria.

Retur: Str. Unirii – B-dul Nicolae Titulescu – Piața Cipariu – Piața Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989 – Str. Memorandumului – Calea Moților – Calea Mănăștur – Str. Primăverii – Str. Bucium.

Linia 5N Piata Garii – Electromontaj va avea traseul de baza neschimbat

Linia 54 N cartier Zorilor – Cartier Grigorescu va avea traseul de baza neschimbat

Program prelungit și în zona metropolitană

În perioada 6–9 august 2026, Compania de Transport Public, impreuna cu primăriile comunelor Baciu, Florești și Apahida sprijină deplasarea locuitorilor către Festivalul UNTOLD prin asigurarea unui program prelungit de noapte pe liniile:

M31 Baciu – Piața Mihai Viteazul;

M26 Cetate Florești – Uzinei Electrice;

M41 Apahida – Aurel Vlaicu;

M43 Dezmir – Aurel Vlaicu;

Programele de noapte pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația mobilă Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.