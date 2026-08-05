Căi de acces și circulație descongestionată, zonă verde și grădiniță: Soluții propuse prin noul ansamblu de pe Frunzișului – Gh. Dima

Ansamblul din zona Frunzișului – Gheorghe Dima vine să răspundă problemelor de locuire, dar și celor legate de trafic, prin fluidizarea unei artere importante din cartierul Zorilor. Proiectul a beneficiat de o serie de propuneri de dezvoltare în ședința de urbanism.

Căi de acces și circulație descongestionată, zonă verde și grădiniță: Soluții propuse prin noul ansamblu de pe Frunzișului – Gh. Dima|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

PUZ-ul de urbanizare pentru proiectul companiei Raza Zorilor Nord, realizat de biroul de arhitectură Trans Form, care propune realizarea unui ansamblu cu funcțiuni mixte - noi spații de locuire, spații comerciale, realizarea unei noi grădinițe, dar și un nou drum de acces între strada Frunzișului și strada Gheorghe Dima - a intrat, miercuri, în analiza Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU).

Înainte de dezbaterea din comisia de specialitate, proiectul s-a aflat în etapa de consultare și a beneficiat de o amplă dezbatere publică.

Căi de acces și circulație descongestionată, zonă verde și grădiniță: Soluții propuse prin noul ansamblu de pe Frunzișului – Gh. Dima|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

Proiectul include noi spații de locuire – două corpuri, realizate în două etape, cu un total de 406 de apartamente, spații comerciale și servicii publice. Astfel, realizarea ansamblului cu funcțiuni de locuire și servicii conexe este proiectată în două etape, cu peste 490 de locuri de parcare.

În plus, proiectul include și realizarea unei grădinițe (capacitate de 80 de locuri), zonă verde amenajată, spații de joacă și teren de sport.

Sursa: captură video ședință CTATU

Proiectul include și asigurarea unei noi conexiuni între str. Frunzișului și str. Gheorghe Dima.

Căi de acces și circulație descongestionată, zonă verde și grădiniță: Soluții propuse prin noul ansamblu de pe Frunzișului – Gh. Dima

Arhitectul Oana Oejdean a prezentat proiectul propus și a clarificat aspectele legate de funcțiunile noului ansamblu:

„Propunem realizarea unui ansamblu alcătuit din două corpuri de clădire – Corp A, spre str. Gheorghe Dima și Corpul B – spre strada Frunzișului. Cele două corpuri vor fi unite de o piațetă urbană, la nivelul căreia se vor regăsi funcțiuni de interes public – servicii, comerț și funcțiuni terțiare”, potrivit reprezentantului proiectantului.

În zona de nord va fi realizată o grădiniță cu o capacitate de 80 de locuri, care poate prelua din deficitul existent la nivelul zonei.

Noi facilități de dezvoltare propuse:

*Locuri de parcare suplimentare – 92

*Degrevarea str. Gheorghe Dima

*Demolarea garajelor existente și compensarea 1-1 - 55 de garaje

*Realizarea grădiniței – 80 de locuri

*Realizare sens giratoriu – str. Louis Pasteur – Gh.Dima

*Cedare teren spre domeniul public – 1533 mp

*Realizarea și modernizarea străzii – 10492 mp

*Parcuri și spații verzi cu acces public nelimitat – 1 hectar

*Realizarea a două piațete urbane

*Realizare legătură pietonală la sud

*Funcțiuni complementare locuirii – 2264 mp

Obiective de utilitate publică propuse|Sursa: captură video ședință CTATU

Proiectul se va realiza în două etape: realizarea rețelei stradale și realizarea Corpului A, ce va asigura un număr de 307 locuri de parcare și realizarea grădiniței – etapa I.

În cea de-a doua etapă, ulterior realizării centrurii metropolitane și a drumurilor de legătură, se va realiza Corpul B și restul de 259 de locuri de parcare.

„Prin acest proiect, considerăm că se poate rezolva o problemă majoră de trafic în cartierul Zorilor și anume circulația de pe str. Gh.Dima, unde în prezent sunt mașini parcate pe ambele părți ale carosabilului.

Sursa: captură video ședință CTATU

Ne propunem să preluăm cele 24 de locuri de parcare, cu posibilitatea de a dubla capacitatea, prin degrevarea străzii și asigurarea spațiilor de parcare la subsolul noului ansamblu”, a explicat arh. Oana Oejdean.

Componenta de trafic|Sursa: captură video ședință CTATU

Referitor la studiul de însorire, nu se pune problema umbririi imobilelor existente, în condițiile în care înălțimea clădirii este mult mai mică față de distanța între clădiri: înălțime max. – 22,4, iar distanța dintre clădiri variază între 34 – 34,8 m, a ami arătat proiectantul.

Spațiile verzi pe sol natural vor fi de 42,8%, amenajate de investitor, cu acces public nelimitat: zone de joacă și relexare.

„Am inclus solicitarea unei asociații de proprietari pentru asigurarea unei alei pietonale, care va fi implementată în proiect și rezolvă astfel accesibilitatea în interiorul cartierului.

Calitatea vieții va crește prin dotarea publică propusă, printr-o nouă grădiniță cu o capacitate de 80 de locuri și amenajarea a două piațete active de tip urban cu funcțiuni complementare necesare zonei.

Amenajare spații verzi |Sursa: captură video ședință CTATU

Plantații și spații de recreere, spații verzi cu locuri de joacă amenajate pentru copii, alei pietonale și zone de relaxare care se vor afla la dispoziția întregului cartier”, a mai arătat proiectantul cu privire la obiectivele de utilitate publică ale proiectului.

Propuneri de dezvoltare în ședința de urbanism

Proiectul a beneficiat de o serie de propuneri de îmbunătățire a căilor de acces și echilibrare cu zona verde existentă în cartier.

Una dintre propuneri a venit din partea unei asociații de proprietari (Gh.Dima 15), care a amenajat o zonă verde de circa 600 mp. După cum a arătat reprezentantul asociației Marian Pop, locatarii nu sunt împotriva proiectului, solicitarea vizează protecția zonei verzi și asigurarea accesului la sursa de apă.

Ideea a fost susținută și de reprezentanții asociației Societatea Organizată Sustenabil:

„Zona verde și energia oamenilor, a celor care au plantat și amenajat spațiul, merită păstrate”, a declarat Adrian Dohotaru.

„Se poate asigura accesul la sursa de apă. Zona verde se poate contura împreună cu grădinița pe care o vom realiza”, a fost propunerea proiectantului.

Principalele soluții în urma dezbaterilor au vizat aspectele legate de accese: astfel, accesele de intrare/ieșire să fie asigurate în incintă, fiind formulată propunerea unui acces secundar în zona grădiniței (nord).

Proiectul urmează să revină în analiza comisiei CTATU cu un nou aviz de la circulație, în contextul în care avizul anterior a expirat, dar și un nou aviz de la Direcția Patrimoniu pentru etapizarea investiției.

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