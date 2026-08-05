Doi jucători de la Unirea Dej au petrecut până în toiul nopții! Poliția a intervenit

O ieșire cu bere și țigări s-a încheiat cu apariția Poliției pentru doi jucători de la echipa de seniori a Unirii Dej.

Doi jucători de la Unirea Dej au petrecut până în toiul nopții / Sursa: cititor monitorulcj.ro

Doi jucători ai echipei de seniori a Unirii Dej au ajuns în atenția Poliției după o noapte petrecută în fața unui complex din municipiu.

În urmă cu trei săptămâni, doi jucători de la Unirea au fost surprinși consumând alcool și fumând în fața unui complex din Dej.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 19 iulie, în jurul orei 23:00, iar seara s-a încheiat cu apariția Poliției.

În imaginile apărute în online, doi fotbaliști ai echipei, care au fost transferați în această vară, sunt surprinși cu dozele de bere în mănă și tigările aprinse.

Până la ora redactării acestui articol, monitorulcj.ro a încercat să obțină un punct de vedere din partea antrenorului Alexandru Bourceanu și a primarului municipiului Dej, Morar Costan, însă niciunul dintre cei contactați nu a răspuns solicitărilor noastre.

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