Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Vaccinarea anti-HPV a crescut cu 50% într-un singur an. Înseamnă un potențial cancer prevenit”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a spus că fiecare tânăr vaccinat anti-HPV înseamnă un potențial cancer prevenit.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, la Constanța, la evenimentul de lansarea a coaliției HPV Free City | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

HPV duce la cancer, dar îl putem preveni.

„Astăzi (ieri, 23 aprilie 2026 - n. red.), la Constanța, am lansat coaliția HPV Free City. Acum un an am inițiat legea care a făcut vaccinarea anti-HPV gratuită pentru fete și băieți până la 26 de ani. A fost adoptată rapid, promulgată în iunie, iar din octombrie (2025 - n. red.) vaccinarea gratuită a început efectiv. Rezultatul: vaccinarea anti-HPV a crescut cu 50% într-un singur an. Mii de tineri protejați în plus (…) Fiecare tânăr vaccinat înseamnă un potențial cancer prevenit”, a spus Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Deputatul clujean a mai precizat că legea, singură, nu vaccinează pe nimeni și a explicat cum se întâmplă vaccinarea anti-HPV.

Vaccinarea se întâmplă în cabinetul medicului de familie.

Se întâmplă când părinții primesc informații corecte.

Se întâmplă când tinerii aleg adevărul, nu miturile de pe internet care pun vieți în pericol.

„De aceea am construit aceste coaliții. Modelul a început la Cluj. A continuat la Timișoara, București, Craiova, iar astăzi (23 aprilie 2026 - n. red.) la Constanța. Nu este o campanie de moment. Este un efort pe termen lung, până în 2030, pentru prevenție reală. Mulțumesc Federației Tinerilor din Cluj, gazdelor de la Zbor, Primăriei și Consiliului Județean Constanța, Universității Ovidius, MSD România, colegului meu deputat Marian Crușoveanu, medicilor, profesorilor, elevilor și studenților care au semnat astăzi”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Conform deputatului clujean, cancerul de col uterin este singurul cancer pe care îl putem preveni printr-un vaccin, iar restul ține de informare, încredere și voință politică.

