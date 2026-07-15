Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri? Peste o treime dintre români spun că „toate partidele” sunt responsabile pentru situația politică dificilă a țării.

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține un scor susținut, în timp ce PSD și PNL ar obține 21% și respectiv 17%, în schimb UDMR nu ar trece pragul electoral, arată datele sondajului IRES realizat la comanda PSD.

Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri? Peste o treime dintre români spun că „toate partidele” sunt responsabile pentru situația politică dificilă a țării.|Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Potrivit unui sondaj realizat de IRES la comanda PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40%, urmat de PSD 21%, PNL 17% şi USR 10%.

Totodată, peste o treime din respondenți (36%) cred că toate partidele sunt de vină pentru situaţia politică actuală.

Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri? Peste o treime dintre români spun că „toate partidele” sunt responsabile pentru situația politică dificilă a țării.

Sondajul arată că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu ar trece pragul electoral, fiind cotată cu doar 3% dintre voturi.

Partidul SENS şi SOS România ar obţine fiecare câte 2%, iar POT ar avea 1%:

*AUR - 40% dintre voturile exprimate

*PSD - 21%,

*PNL - 17%,

*USR - 10%

*UDMR - 3% dintre voturi,

*SENS şi SOS România ar obţine fiecare câte - 2%,

*POT - 1%.

Responsabilitatea pentru criza politică

În ceea ce privește responsabilitatea pentru blocajul politic, 16% dintre respondenți îl indică pe Ilie Bolojan, în timp ce 14% spun că vina este a PSD, la egalitate cu Nicușor Dan.

36% dintre respondenți consideră că toate partidele sunt responsabile pentru punctul în care a ajuns criza politică.

În același timp, 66% dintre respondenții la sondajul comandat de PSD cred că Ilie Bolojan nu ar mai trebui să fie premierul României, spre deosebire de 32% care l-ar vrea în continuare la Palatul Victoria.

41% dintre cei chestionați cred că liderul PSD Sorin Grindeanu gestionează mai bine criza politică, în vreme ce 36 la sută îl indică pe Ilie Bolojan.

Direcția țării: 80% spun că țare merge într-o direcție greșită

Circa 80% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% spun că direcția este bună.

De altfel, situația politică este apreciată de 91% dintre respondenți ca fiind „destul de instabilă” și „foarte instabilă”.

Totodată 58% dintre respondenţi cred că situaţia politică în România este „foarte instabilă” şi doar 33% consideră că este „destul de instabilă”. Procentul celor care cred că este „foarte stabilă” este de doar 0.5%, în timp ce 7% apreciază că este „destul de stabilă”.

92% dintre respondenţi au afirmat că România trece printr-o criză politică şi 36% dintre participanţi consideră că „toate partidele” sunt de vină pentru situaţia creată.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI. Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

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