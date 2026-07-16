Zi de meci pentru „U” Cluj! Peste cine pot da ardelenii în funcție de rezultatul cu Dinamo Kiev

Universitatea Cluj va da piept în această seară, de la ora 20:30, cu Dinamo Kiev, în cadrul returului din primul tur preliminar pentru grupele Europa League.

Universitatea Cluj va da piept joi seară cu Dinamo Kiev / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

În primul meci, disputat la Lublin, cele două echipe au încheiat nedecis, scor 0-0, astfel că meciul de pe Cluj Arena de joi seară va fi cel care va decide soarta calificării.

Dacă o va elimina pe fosta echipă a lui Mircea Lucescu, „U” Cluj va înfrunta PAOK în turul doi preliminar pentru grupele Europa League. În cazul în care va pierde acest meci, gruparea ardeleană va „retrograda” în Conference League și va juca cu SK Brann, locul 8 în acest moment în campionatul Norvegiei.

Alb-negrii vin după Supercupa pierdută în fața Universității Craiova la loviturile de departajare. Cu toate acestea, Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, este încrezător că echipa sa poate scoate un rezultat important joi seară.

„Pornim de la acest meci care ne oferă și încredere pentru returul de joi, cu Dinamo Kiev. Va fi un meci foarte important pentru noi, ar fi o minune dacă i-am scoate pe Dinamo Kiev. Au un lot valoros, de peste 85 de milioane de euro, dar noi ne jucăm șansa. Plecăm de la 0-0 și ne-am dat singuri o șansă pentru meciul retur de la Cluj.

Au o academie extraordinară, jucători tineri, buni, însă noi vom încerca să facem o minune și să-i eliminăm. Va fi greu, cred că au în continuare prima șansă, dar noi nu avem nimic de pierdut. Nu ne-am făcut de râs, am făcut un meci bun acolo, am scos o remiză și cred că avem șanse măcar 40%, la 60% sau chiar 50%-50%, pentru că se joacă de la 0-0”, a spus Cristiano Bergodi despre duelul cu ucrainenii.

Meciul va fi condus de la centru de o brigadă din Țara Galilor care îl are la centru pe Iwan Arwel Griffith şi asistenţi pe Johnathon Bryant şi Harry Hendricks, al patrulea oficial fiind John Andrew Jones. Cei doi arbitri VAR sunt din Olanda, Jeroen Manschot şi Erwin Blank. Obervator de arbitri este fostul arbitru italian Paolo Valeri, în timp ce delegat UEFA va fi Georges Lüchinger din Liechtestein.

Atmosferă incendiară!

Universitatea Cluj mizează la această partidă și pe aportul fanilor, care anunță că vor crea o atmosferă incendiară în tribunele arenei. Până miercuri după-masă erau vândute peste 15.000 de bilete, astfel că la ora meciului sunt așteptați 20.000 de suporteri ai „șepcilor roșii”.

În meciul programat în Polonia în urmă cu o săptămână, clujenii au fost susținuți de aproximativ 700 de suporteri care au făcut deplasarea din România special pentru acest meci.

„Sper că vom avea mulți suporteri, pentru că e foarte important să fie un public numeros. După, noi trebuie să nu greșim nimic, să facem un meci perfect, pentru că s-a văzut că au controlat jocul în tur. Sunt o echipă foarte bună, chiar dacă au ajuns pe locul 4 în campionat”, a încheiat antrenorul italian de pe banca Universității Cluj.

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