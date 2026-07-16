Noaptea Bisericilor, la Cluj: Lăcașurile de cult își deschid porțile pentru a fi descoperite

Clujul dă startul unui proiect inedit – Noaptea Bisericilor, eveniment inaugurat sâmbătă, 25 iulie – prin care vizitatorii pot descoperi universul unic al lăcașurilor clujene de cult, se pot bucura de arhitectura barocă ori gotică specifică, dar și de evenimente speciale.

Noaptea Bisericilor, la Cluj: Lăcașurile de cult își deschid porțile pentru a fi descoperite|Foto: Daisler Asociatia - Facebook

Proiect inedit lansat la Cluj de Asociația Daisler, dedicat lăcașurilor de cult din Cluj.

Noaptea Bisericilor, la Cluj: Lăcașurile de cult își deschid porțile pentru a fi descoperite

Prima ediție a Nopții Bisericilor va avea loc sâmbătă, 25 iulie, iar clujenii, turiștii și toți cei interesați de istoria lăcașurilor de cult din Cluj vor putea păși în universul specific, încărcat de istorie și povești unice ale bisericilor din orașul de pe Someș.

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De la cele mai cunoscute biserici, precum Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, Biserica „Schimbarea la Față” sau Biserica Franciscană, una din cele mai vechi și mai semnificative lăcașuri de cult, la cele mai puțin cunoscute publicului larg, Clujul are o istorie vie, cu monumente istorice și capodopere arhitecturale ce stau mărturie unui oraș care a continuat să se dezvolte prin multiculturalitatea și spațiul său deschis.

Noaptea Bisericilor, la Cluj: Lăcașurile de cult își deschid porțile pentru a fi descoperite|Sursa: Noaptea Bisericilor - Facebook

„Pe lângă unele treci zi de zi în grabă. De altele poate nici nu știi că există.

Noi te invităm să le descoperi în tihnă, la ceas de seară”, anunță organizatorii evenimentului.

18 lăcașuri de cult din Cluj își deschid porțile, la Noaptea Bisericilor

În cadrul primei ediții a Nopții Bisericilor, care se va desfășura sâmbătă, 25 iulie, 18 lăcașuri de cult își vor deschide porțile pentru a fi descoperite prin tururi ghidate și evenimente speciale:

Noaptea Bisericilor, la Cluj: Lăcașurile de cult își deschid porțile pentru a fi descoperite|Sursa: Daisler Asociația - Facebook

„18 lăcașuri de cult din oraș își deschid porțile și te invită să le descoperi prin tururi ghidate, jazz sau muzică bizantină, concerte de orgă și urcări în turn. Și multe povești cu tâlc”, potrivit organizatorilor.

Intrarea este gratuită, iar programul evenimentului urmează să fie anunțat în perioada următoare de organizatori.

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