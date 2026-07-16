Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș: Rute alternative de circulație

Restricții temporare de circulație pentru desfășurarea lucrărilor la podul provizoriu care va asigura legătura rutieră între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Splaiul Independenței. Care sunt rutele alternative?

Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș: Rute alternative de circulație|Foto: primariaclujnapoca.ro

Primăria Cluj-Napoca anunță restricții temporare de circulație în zona Podului Garibaldi, în contextul avansării lucrărilor la construirea podului provizoriu care va asigura legătura rutieră dintre Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Splaiul Independenței pe durata modernizării actualului pod.

Restricțiile vor intra în vigoare vineri, 17 iulie 2026, de la ora 12:00, și vor fi valabile până sâmbătă, 18 iulie 2026, ora 22:00.

Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș

În acest context, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri de circulație, după cum urmează:

*pe Splaiul Independenței, între Podul Napoca și accesul auto către parcarea subterană de la Cluj Arena;

*pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, între Piața Horea, Cloșca și Crișan și strada Ion Ghica.

Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș: Rute alternative de circulație|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Trasee alternative de circulație

Traseele alternative de circulație pe direcția cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu - Centru sunt următoarele:

*Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi – str. Uzinei Electrice – Aleea Stadionului – str. George Coșbuc – str. Cardinal Iuliu Hossu – str. George Barițiu – Pod Horea;

*Splaiul Independenței – str. Giuseppe Garibaldi – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina;

*str. Alexandru Vlahuță – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi – Bulevarduș 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina;

Traseele alternative de circulație pe direcția Centru – cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu sunt următoarele:

*Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi - Splaiul Independenței;

*str. Dragalina – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi;

*str. George Coșbuc – Aleea Stadionului – str. Uzinei Electrice – Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi.

Restricțiile de circulație vor fi semnalizate de executantul lucrărilor prin indicatoare rutiere.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție sporită, respectând reglementarea temporară a circulației.

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