Actualitate
Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș: Rute alternative de circulație
Restricții temporare de circulație pentru desfășurarea lucrărilor la podul provizoriu care va asigura legătura rutieră între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Splaiul Independenței. Care sunt rutele alternative?Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș: Rute alternative de circulație|Foto: primariaclujnapoca.ro
Primăria Cluj-Napoca anunță restricții temporare de circulație în zona Podului Garibaldi, în contextul avansării lucrărilor la construirea podului provizoriu care va asigura legătura rutieră dintre Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Splaiul Independenței pe durata modernizării actualului pod.
CITEȘTE ȘI:
Circulația pietonală pe Podul Elisabeta, restricționată temporar pentru lucrări de evaluare a stării tehnice a pasarelei
Restricțiile vor intra în vigoare vineri, 17 iulie 2026, de la ora 12:00, și vor fi valabile până sâmbătă, 18 iulie 2026, ora 22:00.
Trafic închis temporar în Cluj pe Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru lucrările la podul provizoriu peste Someș
În acest context, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri de circulație, după cum urmează:
*pe Splaiul Independenței, între Podul Napoca și accesul auto către parcarea subterană de la Cluj Arena;
*pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, între Piața Horea, Cloșca și Crișan și strada Ion Ghica.
Trasee alternative de circulație
Traseele alternative de circulație pe direcția cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu - Centru sunt următoarele:
*Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi – str. Uzinei Electrice – Aleea Stadionului – str. George Coșbuc – str. Cardinal Iuliu Hossu – str. George Barițiu – Pod Horea;
*Splaiul Independenței – str. Giuseppe Garibaldi – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina;
*str. Alexandru Vlahuță – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi – Bulevarduș 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina;
Traseele alternative de circulație pe direcția Centru – cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu sunt următoarele:
*Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi - Splaiul Independenței;
*str. Dragalina – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi;
*str. George Coșbuc – Aleea Stadionului – str. Uzinei Electrice – Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi.
Restricțiile de circulație vor fi semnalizate de executantul lucrărilor prin indicatoare rutiere.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție sporită, respectând reglementarea temporară a circulației.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: