Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, mesaj către viitor de la Galeria Istorică a Transilvaniei: „Am ținut neapărat să avem această minunăție de muzeu în Florești”

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a transmis un mesaj într-un moment simbolic la Galeria Istorică a Transilvaniei și a spus că a ținut neapărat ca în Florești să fie construit acest muzeu, o minuăție pentru regiune, dar și întreaga Românie.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, la Complexul Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei, vineri, 10 iulie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Floreștiul face istorie. Va găzdui Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei”, primul muzeu construit de la zero în România în ultimii 100 de ani

Cu mai puțin de două luni până la finalizarea lucrărilor la complexul muzeal, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a fost prezent pe șantierul Galerieri Istorice a Transilvaniei, unde, într-un moment simbolic a fost înglobată în beton o capsulă a timpului, care va fi deschisă peste 100 de ani, în 2126.

Primar Bogdan Pivariu: „Am crezul în potențialul Floreștiului de a construi de la zero Complexul Muzeal - Galeria Istorică a Transilvaniei”

Primarul Pivariu a spus că proiectul este foarte important și că a ținut neapărat ca această „minunăție” să fie construită în Florești.

„Suntem martorii construirii de la zero a singurului muzeu din ultimii 100 de ani din România. Gestul pe care îl facem astăzi (amlasarea capsulei timpului la muzeu - n. red.), eu îl văd ca un mesaj către viitor, o punte între generații, pentru că cei care vor deschide capsula timpului vor vedea mesajul nostru, acela că am visat, am construit și am crezut în potențialul unei întregi comunități, în potențialul Floreștiului de a găzdui primul muzeu ridicat în România de la zero, de mai bine de 100 de ani”, a spus Bogdan Pivariu, vineri, 10 iulie 2026.

Bogdan Pivariu la Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei”, vineri, 10 iulie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Edilul a spus că prezentul nu este doar timpul pe care îl trăim, ci și moștenirea pe care alegem s-o lăsăm. El a mai adăugat că datorită acestui muzeu, identitatea Floreștiului se poate dezvolta și poate să prindă un altfel de contur.

Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei” din Florești, 10 iulie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Am ținut neapărat ca un asemenea edificiu să fie construit în Florești. Să fim gazda acestui muzeu. Sunt onorat să reprezint comuna și floreștenii. Împreună cu cetățenii și cu toți cei care au lucrat la acest proiect am putut să punem osul cu toții pentru ca această minunăție să ajungă într-un loc atât de minunat cum este Floreștiul”, a mai spus Bogdan Pivariu.

Veste, cască, bani și alte obiecte lăsate în capsula timpului de la Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei”, 10 iulie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Curajul unei generații va fi văzut și peste 100 de ani

Primarul comunei Florești a transmis și un mesaj pe scurt pentru cei care vor deschide capsula peste 100 de ani.

„Cei care vor deschide capsula în 2126 vor vedea curajul unei generații. Curajul de a visa, de a construi și de a crede că, cultura este cea mai importantă investiție”, a Bogdan Pivariu.

Capsula timpului la Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei” din Florești. Va fi deschisă peste 100 de ani

Capsula Timpului MuTRA a fost pusă la capătul zidului de sprijin și înglobată în beton, cu mențiunea de a nu fi deschisă înainte de anul 2126.

În interiorul capsulei sunt păstrate mărturii despre oamenii, ideile și speranțele care au stat la baza acestui proiect, de la început și până la finalizare.

Bogdan Pivariu a lăsat și el un mesaj în capsula timpului de la Galeria Istorică a Transilvaniei din Florești.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a lăsat un mesaj în capsula timpului de la Complexul Muzeal - „Galeria Istorică a Transilvaniei”, 10 iulie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Capsula simbolizează legătura dintre muzeul construit astăzi și publicul viitor, precum și ideea că prezentul nostru va deveni, la rândul său, trecut.

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