Campionatul European de Handbal Masculin U-20 va avea loc în Cluj și Turda!

Veste excelentă pentru sportul clujean: în perioada 8 – 19 iulie 2026, Cluj-Napoca și Turda vor găzdui Campionatul European de Handbal Masculin pentru Tineret.

Campionatul European de Handbal Masculin U-20 va avea loc la Cluj / Foto: arhivă monitorulcj.ro

Campionatul European de Handbal Masculin pentru Tineret din acest an (MEN'S 20 EHF EURO 2026) se va desfășura în Cluj-Napoca și Turda.

În perioada 8 – 19 iulie 2026, 24 dintre cele mai valoroase echipe naționale sub 20 de ani vor concura pentru trofeul suprem. Totodată, turneul reprezintă și competiția de calificare la Campionatul Mondial Masculin U21 din 2027.

Potrivit protocolului, în perioada 1-20 iulie 2026, echipele participante vor putea utiliza pentru antrenamentele oficiale infrastructura sportivă existentă în Complexul Sportiv Universitar „Iuliu Hațieganu” al UBB.

Sala de sport „Gheorghe Roman” a Facultății de Educație Fizică și Sport a UBB a fost selectată ca spațiu de desfășurare a antrenamentelor oficiale datorită standardelor ridicate pe care le oferă, acestea fiind conforme cerințelor competițiilor internaționale.

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