Radu Constantea a anunțat ce se va întâmpla cu Jovo Lukic după „dubla” cu Dinamo Kiev!

Dinamo Kiev și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, în prima manșă a turului 1 de calificare în grupele Europa League.

Radu Constantea a anunțat ce se va întâmpla cu Jovo Lukic / Foto: Radu Constantea Facebook

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate la Lublin, scor 0-0, în fața lui Dinamo Kiev, astfel că păstrează șanse înaintea meciului de pe Cluj Arena.

La acest meci, antrenorul Cristiano Bergodi nu l-a putut folosi pe golgheterul Superligii și cel mai important jucător al echipei ardelene în sezonul trecut, Jovo Lukic.

Bosniacul a primit din partea clubului mai multe zile de pauză în urma participării alături de selecționata Bosniei la Campionatul Mondial din această vară. Totodată, el nu va fi în lot nici pentru meciul retur.

Lukic revine la Cluj!

Președintele clubului, Radu Constantea, a anunțat ce se va întâmpla cu atacantul după ce va reveni la club, de serviciile sale fiind interesate mai multe echipei, mai ales din zona arabă.

„Sunt discuții pentru Lukic, dar nu le-am luat în considerare. Obiectivul e să-l ținem la noi, dar dacă vin oferte foarte bune pentru noi și pentru club, putem discuta. El mai are nevoie de concediu, apoi revine la antrenamente, dar perioada de transferuri e lungă.

El mai are vacanță, sper ca până la finalul săptămânii viitoare să revină în Cluj căci avem nevoie de el. Era un plus pentru noi să-l avem, dar și el are nevoie de vacanță.”, a declarat Radu Constantea pentru Prima Sport.

Constantea, optimist înaintea returului!

Oficialul Universității a comentat prestația ardelenilor de la Lublin, fiind mulțumit de cum au jucat „studenții” în primul meci oficial din acest sezon.

„E un rezultat pozitiv pentru noi, ne-am dorit să abordăm cu mai mult optimism returul de pe Cluj Arena. Dinamo Kiev a fost o echipă extrem de puternică, cu experiență europeană. Cred că am fost o echipă compactă și cred că nu le-am dat foarte multe șanse de a marca. Cred că ne-am prezentat onorabil.

Ocazia lui Mendy e într-adevăr foarte mare, dar ăsta e fotbalul. Era important dacă reușeam să marcăm, dar și ei au avut ocazii destul de mari, cred că a fost un rezultat echitabil.

Cred că cei veniți au făcut un meci chiar bun, din perspectiva mea s-au mișcat bine și sunt mulțumit. Am jucat cu Macalou vârf pentru că Alibek doar de luni a revenit la antrenamente, a avut o problemă și nu era pregătit.

A lipsit și Lukic, am avut și acea problemă cu Mikanovic, a trebuit să improvizăm. El a revenit în România și începe recuperarea, dar e sub semnul întrebării. E vorba de entorsă suferită în cantonament”, a încheiat Radu Constantea.

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