Soluții pentru cartiere: trasee pietonale, acces sigur pentru copii spre grădiniță și parcări reconfigurate. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile bune vin din discuțiile directe cu oamenii”.

Primăria Cluj-Napoca continuă întâlnirile din cartiere pentru identificarea soluțiilor la problemele semnalate de localnici. Siguranța pietonilor, accesul copiilor spre grădiniță și creșă, parcările și reconfigurarea spațiilor rămase după demolarea garajelor sunt câteva din subiectele abordate în cadrul dezbaterilor din cartierul Gheorgheni.

Soluții pentru cartiere: trasee pietonale, acces sigur pentru copii spre grădiniță și parcări reconfigurate. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile bune vin din discuțiile directe cu oamenii”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, continuă întâlnirile cu clujenii pentru a schimba în bine cartierele municipiului.

Soluții pentru cartiere: trasee pietonale, acces sigur pentru copii spre grădiniță și parcări reconfigurate. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile bune vin din discuțiile directe cu oamenii”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

În cadrul celei mai recente dezbateri, viceprimarul Dan Tarcea s-a întâlnit cu oamenii din zona Aleea Slănic - Aleea Herculane - Aleea Snagovului - Aleea Borsec, din cartierul Gheorgheni, iar discuțiile au vizat o serie de propuneri și soluții de impact ce pot contribui la creșterea siguranței în trafic, dar și în ceea ce privește accesul în siguranță a copiilor la grădiniță.

Soluții pentru cartiere: trasee pietonale, acces sigur pentru copii spre grădiniță și parcări reconfigurate. Viceprimarul Dan Tarcea: „Propunerile bune vin din discuțiile directe cu oamenii”.

După cum arată Dan Tarcea, soluțiile bune pentru cartiere vin din discuțiile directe cu oamenii, în cartiere. Propunerile au vizat îmbunătățiri concrete în cartierul Gheorgheni, pentru zona Aleea Slănic - Aleea Herculane - Aleea Snagovului - Aleea Borsec.

Unul dintre subiectele importante discutate a fost crearea unui culoar pietonal mai sigur în această zonă, cu legătură spre strada Alexandru Vaida Voevod.

„Sunt trasee folosite zilnic de locuitori, iar circulația pietonală trebuie să fie mai clară, mai sigură și mai bine organizată”, a explicat Dan Tarcea.

Clujenii, invitați să vină cu propuneri pentru cartiere|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Situația din zona intersecției Aleii Herculane cu Aleea Snagovului, unde se află Grădinița „Micul Prinț” și Creșa „Patrocle”, intens circulată de copii, părinți și bunici a reprezentat un alt subiect prioritar abordat în cadrul dezbaterilor.

Înființarea unei treceri de pietoni supraînălțate pe Aleea Slănic, despre amenajarea unui trotuar în zona Aleii Borsec și despre securizarea zonelor pietonale existente – au fost alte teme debătute în cadrul întâlnirii cu locitorii din cartierul Gheorgheni.

Un alt subiect important a vizat reconfigurarea spațiilor de parcare după demolarea garajelor.

„În același timp, am discutat și despre relocarea unui punct gospodăresc, astfel încât spațiul rezultat să permită o organizare mai bună a parcărilor din zonă”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Sunt intervenții punctuale importante pentru viața de zi cu zi a oamenilor din cartier:

„Multe dintre soluțiile bune pornesc exact de aici: din discuțiile directe cu oamenii, în teren”, a explicat Dan Tarcea, care a arătat că întâlnirile în cartierele Clujului vor continua.

Clujenii, invitați să vină cu propuneri pentru cartiere

În toamna anului trecut, viceprimarul Clujului Dan Tarcea lansa o inițiativă locală prin care îi invita pe clujeni să vină cu idei realiste pentru a schimba în bine cartierele municipiului.

„Nimeni nu cunoaște un cartier mai bine decât cei care locuiesc acolo. De aceea vreau să aud direct de la voi, clujenii, ce idei aveți pentru zona în care trăiți. Vreau să facem cartierele să funcționeze mai bine și vreau să vă implic cât mai mult în acest proces”, declara Dan Tarcea în toamna anului trecut.

Primăria Cluj-Napoca organizează periodic întâlniri și dezbateri în cartiere pentru discuții aplicate și identificarea soluțiilor de îmbunătățire a aspectelor semnalate de localnici.

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