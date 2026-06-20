Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte PNL: Mircea Abrudean, vicepreședinte în echipa lui Bolojan

Ilie Bolojan și-a depus sâmbătă candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, împreună cu moțiunea pe care vrea să o promoveze. Mircea Abrudean a fost propus vicepreședinte în echipa de conducere a lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte PNL: Mircea Abrudean, vicepreședinte în echipa lui Bolojan|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a depus sâmbătă candidatura pentru un nou mandat la președinția formațiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului extraordinar al partidului care va avea loc duminică.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte PNL: Mircea Abrudean, vicepreședinte în echipa lui Bolojan

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, potrivit unei informări publicate sâmbătă de PNL.

Echipa propusă:

*Prim-vicepreședinte - Dan Motreanu

*Secretar general - Robert Sighiartău

*Vicepreședinți - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat sâmbătă, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL.

Congresul extraordinar al PNL: Clujeanul Mircea Abrudean va candida la un post de vicepreședinte PNL

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a anunțat, sâmbătă, că va candida la o funcție de vicepreședinte a PNL la Congresul extraordinar al formațiunii.

„Sunt onorat să fac parte din echipa propusă de Ilie Bolojan pentru conducerea Partidului Național Liberal și să contribui, din poziția de vicepreședinte, la un proiect de modernizare și consolidare a partidului”, a notat Mircea Abrudean (PNL Cluj).

„Moțiunea «Modernizare cu Rădăcini» propune o direcție bazată pe seriozitate, competență și respect pentru valorile liberale care au construit de-a lungul timpului identitatea PNL.(...). După 24 de ani ca membru al partidului, într-una dintre cele mai puternice filiale, PNL Cluj, acest pas înseamnă pentru mine în primul rând responsabilitate și consecvență în tot ceea ce am făcut în acești ani”, a adăugat liberalul clujean Mircea Abrudean în mesajul citat.

Consiliul Naţional al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi: 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri. De asemenea, Consiliul Naţional a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

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