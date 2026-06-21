PNL cere demisii: Adrian Veștea, Lucian Bode, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, somați să demisioneze până luni, la ora 12:00. Colaborarea cu PSD, exclusă.

Congresul extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

PNL cere demisii: Adrian Veștea, Lucian Bode, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, somați să demisioneze până luni, la ora 12:00. Colaborarea cu PSD, exclusă.|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

„Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Naţional extins în legătură cu situaţia politică din ultimele 60 de zile, Partidul Naţional Liberal îşi menţine poziţia consecventă de a nu mai face coaliţie cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Naţional Liberal va fi în opoziţie”, precizează prima rezoluţie adoptată.

De asemenea, votarea, susţinerea sau participarea la construcţia unui Guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Naţional Liberal îl va plasa pe acesta în afara liniei politice stabilite de Congresul PNL, generând excluderea lui, mai prevede prima rezoluţie.

PNL cere demisii: Adrian Veștea, Lucian Bode, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, somați să demisioneze până luni, la ora 12:00. Colaborarea cu PSD, exclusă.

Cea de-a doua rezoluţie prevede:

„Congresul Partidului Naţional Liberal constată că: Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile adoptate de Partidul Naţional Liberal, participând la acţiuni şi demersuri contrare interesului partidului”.

Bode, responsabil pentru situația financiară gravă în care se află PNL

Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general.

„În consecinţă, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal. În situaţia în care persoanele menţionate nu îşi vor prezenta demisia până mâine 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanşarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Naţional Liberal”, se mai arată în rezoluţia adoptată.

Deciziile au fost adoptate, în unanimitate, prin vot cu ridicare de mână, la propunerea preşedintelui PNL Ilie Bolojan.

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