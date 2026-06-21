Ilie Bolojan, reconfirmat prin vot la conducerea PNL

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost reconfirmat la președinția Partidului Național Liberal, duminică, la Congresul extraordinar al formațiunii, cu 1.769 voturi „pentru”.

Ilie Bolojan, reales în funcţia de preşedinte al PNL|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Ilie Bolojan a fost reales duminică în funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal în cadrul Congresului Extraordinar al PNL.

În urma votului exprimat de delegaţii liberali, Bolojan a obţinut 1.769 de voturi pentru.

Ilie Bolojan, reconfirmat prin vot la conducerea PNL

La Congres au fost prezenţi 1.886 de delegaţi, fiind 1.842 de voturi exprimate. Dintre acestea, 44 au fost anulate, iar 73 au fost declarate nule.

După anunţarea rezultatului, Ilie Bolojan le-a mulţumit delegaţilor PNL pentru susţinere şi pentru prezenţa la Bucureşti.

„Vă mulţumesc pentru susţinere, pentru încurajări! Vă mulţumesc pentru că aţi venit din toată ţara astăzi la Bucureşti! Să aveţi drum bun spre judeţele dumneavoastră”, a transmis Bolojan.

El a anunţat că, după Congres, activitatea conducerii partidului va continua la sediul PNL, unde va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional.

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